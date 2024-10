Zayn Malik reporte sa tournée aux États-Unis suite au décès de Liam Payne

Getty Images

Zayn Malik a reporté la partie américaine de sa prochaine tournée après la « perte déchirante » de son ancien membre du groupe One Direction, Liam Payne. Payne est décédé à l’âge de 31 ans après être tombé du troisième étage du balcon d’un hôtel à Argentine mercredi. Malik était sur le point de commencer la partie américaine de sa tournée la semaine prochaine – en commençant par un concert à San Francisco mercredi. Cependant, le chanteur a annoncé à ses fans qu’il reportait les concerts : « Compte tenu de la perte déchirante subie cette semaine, j’ai pris la décision de reporter la partie américaine de la tournée Stairway to the Sky. »

La partie américaine de la tournée de Malik devait également se rendre à Las Vegas, Los Angeles et Washington DC, pour se terminer à New York le 3 novembre. Il a déclaré aux fans de X que les dates seraient reportées à janvier et que les billets resteraient valables pour les nouvelles dates. « Je vous aime tous et merci de votre compréhension », a-t-il ajouté. Le joueur de 31 ans n’a pas mentionné les 11 dates de la partie britannique de sa tournée, qui devrait se dérouler du 20 novembre au 4 décembre. Jeudi, Malik a rendu hommage à Payne, affirmant qu’il « chérirait pour toujours tous les souvenirs que j’ai avec toi dans mon cœur ». « J’ai perdu un frère quand tu nous as quittés et je ne peux pas t’expliquer ce que je donnerais pour te serrer dans mes bras une dernière fois et te dire au revoir correctement et te dire que je t’aime et te respecte beaucoup », a-t-il déclaré. .

Médias PA Zayn Malik a déclaré qu’il « chérirait tous les souvenirs » avec Liam Payne

Payne et Malik sont devenus célèbres dans le monde entier au sein du boysband One Direction – créé dans l’émission télévisée The X Factor en 2010 – et ont chanté avec leurs camarades Harry Styles, Louis Tomlinson et Niall Horan. Malik a quitté le groupe en 2015 pour se lancer dans une carrière de chanteur solo, et le groupe s’est ensuite séparé en 2016. L’annulation des émissions américaines de Malik survient alors que la sœur de Payne, Ruth Gibbins, a décrit samedi son frère comme son « meilleur ami » dans un ton émouvant. Publication Instagramdans lequel elle a déclaré que la famille « prendrait soin » de son fils, Bear. « Mon cerveau a du mal à comprendre ce qui se passe et je ne comprends pas où tu es allé », a-t-elle déclaré. « Je conduirais jusqu’au bout de l’univers pour te ramener. » Pendant ce temps, en Argentine, le père de Payne, Geoff Payne, a assisté vendredi aux hommages rendus à son fils devant l’hôtel Casa Sur à Buenos Aires. Il a été suivi par une mêlée de photographes lors de sa visite à l’hôtel, ce qui a incité les fans à crier après la presse et à tenter de bloquer l’entrée du bâtiment pour les empêcher d’entrer. Geoff Payne s’est également rendu à la morgue de Buenos Aires pour identifier officiellement son fils. Un procureur fédéral avait précédemment déclaré à la BBC que son corps avait été « libéré », ce qui signifie qu’aucun autre test n’a été effectué et qu’une identification a pu avoir lieu.

Le père de Liam Payne lit les hommages des fans devant l’hôtel vendredi