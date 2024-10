Zayn Malik reporte sa tournée américaine après la « perte déchirante » de Liam Payne

Zayn Malik – Crédit : Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Zayn Malik a a reporté sa tournée aux États-Unis – qui devait commencer la semaine prochaine – suite au décès de son ancien membre du groupe One Direction, Liam Payne.

« Compte tenu de la perte déchirante vécue cette semaine, j’ai pris la décision de reporter la partie américaine de la tournée Stairway to the Sky », a écrit Malik sur les réseaux sociaux samedi, quelques jours après que lui et ses collègues des One Direction ont pleuré la mort de Payne à l’événement. âgé de 31 ans.

« Les dates seront reportées à janvier et je les publierai dès que tout sera réglé dans les prochains jours. Vos billets resteront valables pour les nouvelles dates.

Le chanteur a ajouté : « Je vous aime tous et merci de votre compréhension. »

Celui de Malik première tournée soloen soutien à son dernier album Chambre sous les étoilesdevait débuter le 23 octobre à San Francisco avant de se rendre à Las Vegas, Los Angeles, Washington, DC et New York. Le coup d’envoi de l’étape européenne est toujours prévu le 20 novembre à Édimbourg, en Écosse.

Après la mort de Payne mercredi des suites de blessures subies après une chute du balcon d’un hôtel de Buenos Aires, Malik – ainsi que ses anciens camarades du groupe 1D – se sont souvenus du chanteur dans de longues déclarations.

« Liam, je me suis retrouvé à te parler à voix haute, en espérant que tu puisses m’entendre, je ne peux m’empêcher de penser égoïstement qu’il y avait tellement plus de conversations à avoir dans nos vies », a écrit Malik. « Je n’ai jamais eu l’occasion de vous remercier de m’avoir soutenu dans les moments les plus difficiles de ma vie. Quand j’avais 17 ans, la maison me manquait, tu serais toujours là avec une attitude positive et un sourire rassurant et tu me ferais savoir que tu étais mon ami et que j’étais aimé.

« Même si tu étais plus jeune que moi, tu as toujours été plus sensé que moi, tu étais têtu, opiniâtre et tu t’en foutais de dire aux gens quand ils avaient tort », a ajouté Malik. « Même si nous nous sommes affrontés à cause de cela à plusieurs reprises, je t’ai toujours secrètement respecté pour cela. »

Malik a poursuivi en se souvenant du professionnalisme de Payne lorsqu’ils ont été placés dans les One Direction et du fait qu’il était « le plus qualifié dans tous les sens » pour faire partie du groupe. « J’ai toujours été heureux de savoir que, peu importe ce qui se passait sur scène, nous pouvions toujours compter sur vous pour savoir dans quelle direction diriger le navire ensuite », a-t-il déclaré.

« J’ai perdu un frère quand tu nous as quittés et je ne peux pas t’expliquer ce que je donnerais pour te serrer dans mes bras une dernière fois et te dire au revoir correctement et te dire que je t’aime et te respecte beaucoup », a ajouté Malik. . « Je chérirai pour toujours tous les souvenirs que j’ai avec toi dans mon cœur. »

