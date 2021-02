Zayn Malik a donné à ses fans une invitation unique à le regarder dormir.

L’ancien chanteur de One Direction, 28 ans, a maintenant trouvé un moyen plus nouveau de se connecter avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Selon People, le Dr Deirdre Barrett, psychologue de Harvard, s’est associé à la marque de bière Coors pour créer un paysage sonore dans le but d’influencer les rêves.

Zayn a annoncé son nouveau projet à ses fans sur Instagram.

Il a sous-titré le message: «À 22h30 HE le 6 février, connectez-vous sur Instagram en direct pour me regarder alors que @Coorslight et @CoorsSeltzer essaient de mettre leur publicité Big Game dans mes rêves.

« Voyons si ça marche … souhaite-moi bonne chance [emoji with sunglasses] # CoorsBigGameDream # ad « .







Dans la vidéo, Zayn a décrit l’expérience comme « un peu foirée » mais « elle est censée vous faire vous réveiller revigoré ».

Dans un communiqué de presse, Zayn a révélé plus sur les raisons pour lesquelles il avait choisi de participer.

Il a dit: « Quand Coors m’a demandé s’ils pouvaient provoquer un rêve rafraîchissant pendant que je dormais pour que vous puissiez tous le regarder sur Instagram Live, j’ai pensé … eh bien, c’est très étrange. Alors bien sûr, j’ai dit oui. »







Le chanteur de Pillowtalk a également semblé faire référence à l’impact d’être un nouveau père sur la petite fille de son partenaire Gigi Hadid, Khai.

«Cela fait une minute que je n’ai pas passé une bonne nuit de sommeil», dit-il, «alors voyons si ça marche».

Zayn a ensuite ajouté: « J’adore un bon projet scientifique. »

La nouvelle vient après que la top-modèle Gigi s’est récemment ouverte au magazine Vogue à propos de ses 14 heures de travail.







«Je devais creuser profondément», a-t-elle dit à la Bible de la mode. «Il y avait certainement un moment où j’étais comme, je me demande ce que ce serait avec une péridurale, en quoi ce serait différent.

« Ma sage-femme m’a dit: » Vous le faites. Personne ne peut vous aider. De toute façon, vous avez dépassé le stade de la péridurale, alors vous pousseriez exactement de la même manière dans un lit d’hôpital. « »

Elle a également dit de Zayn pendant le travail: «Je connais ma mère et Zayn et [sister Bella Hadid ] étaient fiers de moi, mais à certains moments j’ai vu chacun d’eux avec terreur. »

Gigi a plaisanté: « Ensuite, Z et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit: ‘Nous pouvons avoir du temps avant de recommencer!' »

