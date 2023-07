Voir la galerie





Un papa fier ! Lors d’un teaser pour l’épisode du 12 juillet de la Appelle son papa podcast, Zayn Malik30 ans, s’est ouvert sur la paternité et a partagé un aperçu rare sur la façon dont sa fille, Khaï, 2, a changé sa vie. « Depuis que j’ai eu ma fille, la principale chose dans mon esprit est d’essayer d’être un bon exemple pour elle », a déclaré le Une direction alun a dit à l’hôte Alex Cooper concernant son et Gigi Hadida deux ans.

Plus tard, le joueur de 30 ans a expliqué que Khai était la raison pour laquelle il avait décidé de faire la rare interview. « C’est pourquoi je fais même cette interview, tu sais ? J’avais l’habitude d’avoir beaucoup d’anxiété à avoir une conversation comme celle-ci », a déclaré Zayn. « Et je veux qu’elle puisse me regarder et se dire : ‘Mon père fait ça’. » et l’idole d’Hollywood l’a récemment appelé à quitter en octobre 2021, un peu plus d’un an après la naissance de Khai.

Les fans attendent avec impatience Appelle son papa épisode, car Zayn a révélé que cela faisait environ six ans qu’il n’avait pas fait une longue interview. Plus loin dans la bande-annonce de l’épisode, le père d’un enfant a parlé de sa « qualité de père » dont il est fier. « On me dit sans cesse que je raconte des blagues à papa », a-t-il admis. « Et je me penche dessus. Je suis juste comme, ‘C’est OK. C’est cool. « » Il a même partagé que les gens le considéraient comme un « bizarre », mais il se donne un laissez-passer parce qu’il est « papa maintenant et j’ai le droit de raconter ces blagues ».

Notre petite fille est là, en bonne santé et belle🙏🏽❤️ essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw – zayn (@zaynmalik) 24 septembre 2020

Zayn a poursuivi en notant que Khai avait ajouté un sens de «couleur» à sa vie. « Il y a un certain moment dans la vie d’adulte où tout est vague, gris et ennuyeux et elle m’a ramené cette couleur à coup sûr », a-t-il plaisanté. L’épisode complet de l’interview devrait atterrir exclusivement sur Spotify le 12 juillet. Peu de temps après l’arrivée de la bande-annonce sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du chanteur ont pris les commentaires pour jaillir de sa conversation sur la paternité. « C’est peut-être le podcast le plus important de ma vie », a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « IL DIT À PAPA DES PLAISANCES SI RÉELLES.

Comme mentionné ci-dessus, Zayn a accueilli sa fille avec le super modèle il y a près de trois ans, environ cinq ans après leur première liaison. Au moment de la naissance de Khai, le natif britannique s’est rendu sur Twitter pour partager un photo de son nouveau-né, accompagné de son faire-part de naissance. « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle », a-t-il commencé dans la légende. « Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse mon entendement. Reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x. En plus de son amour pour sa fille, la dernière chanson de Zayn, « Love Like This », devrait sortir le 21 juillet.

