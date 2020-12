Cependant, s’il y a une chose que les gens savent sur le chanteur, c’est qu’il apprécie ses devoirs de père.

« Zayn était très ému quand leur petite fille est née. C’était un moment émouvant et spécial pour lui », a déclaré une source à E! Des nouvelles de ses premiers jours en tant que père. « Il a dit qu’il était changé pour toujours et qu’il ne la décevrait jamais ni Gigi. Il veut être le meilleur père possible et il est tellement excité. »

L’initié a expliqué que le mannequin était tout aussi ravi de la maternité. Comme l’a dit la source, « Gigi est sur une bonne note et n’arrive pas à croire qu’ils ont créé un ange. Elle est vraiment tellement amoureuse et a vécu de nombreux moments d’émotion en tenant sa petite fille. »

Au cours des derniers mois, le couple a lentement partagé plus de détails sur leur petit. À la fin du mois de novembre, la première maman a publié des photos de grossesse inédites avec une légende trop relatable.

« Une toute nouvelle sorte de trépidante et fatiguée », a-t-elle écrit sur Instagram, « mais elle est la meilleure amie donc elle a eu les décorations de Noël tôt. »