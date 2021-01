Zayn Malik a inquiété ses fans lorsqu’elle a fumé et bu de la bière à 6 heures du matin sur un Instagram en direct.

L’ancien chanteur de One Direction, 28 ans, a profité de son compte cette semaine pour se connecter avec ses followers vers 11 heures du matin au Royaume-Uni et 6 heures du matin à New York, où l’on pense qu’il vit actuellement.

On l’a vu allumer ce que certains pensaient être de l’herbe et siroter une bouteille de bière en mangeant de la pizza, mais il a dit plus tard qu’il fumait « juste une cigarette »

Dans la vidéo, Zayn, qui a accueilli son premier enfant avec sa petite amie Gigi Hadid l’année dernière, a joué de la musique de son nouvel album Nobody Is Listening, qui devrait figurer au numéro 10 cette semaine.







(Image: Instagram)



Ses fidèles fans se sont précipités sur Twitter pour exprimer leur inquiétude quant au fait qu’il fume un joint, mais il a précisé qu’il s’agissait d’une cigarette.

Un tweeté: « Fumer une weed / cigarette ou wtv, c’est fumer, que ce soit Zayn ou n’importe quel roturier, ce n’est pas attrayant et personne ne le fait pour l’attraction. »

Un autre a posté: « Pourquoi Zayn se défonce-t-il et fait-il exploser des lumières et de la musique à 6 heures du matin alors qu’il est censé avoir un bébé dans la maison? »







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Un troisième a écrit: « S’il est à New York, il est allé vivre à 6 heures du matin, ce qui semble un moment étrange pour fumer un joint et faire exploser de la musique aussi fort. »

Un autre a déclaré: « J’espère vraiment que Zayn n’est pas à la maison en train de faire exploser son album et de fumer de l’herbe à 4 heures du matin avec un bébé de 4 mois qui dort dans la pièce voisine. »

Au cours de la vidéo, les fans ont déclaré dans les commentaires qu’il « avait l’air haut ».

«C’est juste une cigarette», dit-il avant de rire et de danser sur la musique.







(Image: gigihadid / Instagram)



Il a utilisé la vidéo pour promouvoir sa nouvelle musique, disant aux fans: « J’ai enregistré une chanson malade aujourd’hui. Cela peut sembler un peu bizarre.

«Je me suis juste assis devant un ordinateur. J’ai bouclé quatre mesures. Mais c’est tout ce que je peux dire. C’est malade, non?

The Mirror a contacté les représentants de Zayn pour obtenir des commentaires.