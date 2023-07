Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Zayn Malik a expliqué pourquoi il a démissionné Une direction tout en apparaissant sur Appelle son papa podcast le mercredi 12 juillet. Le chanteur, 30 ans, s’est exprimé sur un large éventail de sujets avec Alex Cooper lors de l’apparition du podcast, y compris sa décision de quitter le groupe de garçons populaire pour lancer sa carrière solo en 2015. «Il y avait beaucoup de politique en cours. Les gens faisaient certaines choses. Les gens ne voulaient pas signer de contrats. Alors je savais que quelque chose se passait », a déclaré Zayn. « Alors j’ai juste pris de l’avance. J’étais comme, ‘Je vais juste sortir d’ici, je pense que c’est fait.’ ”

Zayn a poursuivi: «Et je voulais complètement égoïstement être la première personne à faire mon propre disque. Je suis un mec passif, mais quand il s’agit de ma musique et de mon business, je suis sérieux et je suis compétitif. Alors je voulais être le premier à y aller et faire mon propre truc. C’était la raison. Le musicien britannique a également admis qu’il y avait des « problèmes sous-jacents » dans les amitiés entre les cinq membres de 1D – Zayn, Styles Harry, Louis Tomlinson, Niall Horanet Liam Payne — ce qui l’a poussé à quitter le groupe. « Nous sommes ensemble tous les jours depuis cinq ans et nous en avons assez l’un de l’autre, si je suis tout à fait honnête », a déclaré Zayn. « Nous étions proches. Nous avons fait des choses folles les uns avec les autres que personne d’autre au monde ne comprendra jamais ou n’aura des expériences que nous avons partagées les uns avec les autres. Et je y repenser maintenant sous un jour beaucoup plus affectueux que je ne l’aurais fait alors que je venais de partir. Il y a eu de belles expériences. J’ai passé de très bons moments avec eux. Mais oui, nous avons juste suivi notre cours.

Avant l’apparition du podcast, les fans espéraient avoir le scoop sur la position de Zayn avec ses collègues membres de One Direction. Le chanteur a revisité l’une des anciennes chansons du groupe de garçons dans une vidéo Instagram d’août 2022. Il a interprété une reprise acapella d’un extrait de « Night Changes ». Bien que la vidéo ait été supprimée depuis longtemps, elle a attiré l’attention de certains de ses anciens camarades de groupe, à savoir Louis Tomlinson. Le Foi en l’avenir le chanteur a « aimé » le clip, mais il a montré qu’il travaillait toujours sur des sentiments « durs » à propos de son ex-compagnon de groupe lorsqu’on lui a posé des questions sur leur relation dans un Spectacle de Zach Sang entretien en septembre 2022. « Je crois avoir dit que je ne pense pas être assez mature pour surmonter ce qui m’a frustré dans cette relation », a déclaré Louis, mentionnant sa réponse à la dernière fois qu’on lui a posé la question. « Je ne sais pas si je suis assez mature maintenant, mais je suis définitivement plus près d’en finir avec tout ça. »

L’apparition est également survenue alors que les fans étaient enthousiasmés par la possibilité d’une nouvelle musique de Zayn. Il a confirmé le Appelle son papa qu’il sortira une nouvelle chanson, « Love Like This », le 21 juillet, et a admis qu’il était « nerveux » de revenir sur scène. « Mais j’ai aussi cette énergie », a déclaré le chanteur de « Dusk Till Dawn ». « J’ai quelque chose à donner et je veux monter sur scène et y être à nouveau et ressentir cela. » Zayn a également reconnu à quel point ses fans l’ont « toujours soutenu » tout au long de sa carrière.

Zayn continua Appelle son papa près de deux ans après la relation du chanteur avec le mannequin Gigi Hadid, 28, a pris fin après six ans. Le couple s’est séparé à la suite d’une altercation signalée, où Zayn aurait « attrapé et poussé » la mère du mannequin Yolande. Depuis la séparation, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il sortirait avec d’autres femmes, mais il n’a confirmé aucune autre relation.

Bien que le couple se soit séparé, ils maintiennent toujours une relation de coparentalité pour leur fille Khaï, 2. « Depuis que j’ai eu ma fille, la principale chose dans mon esprit est d’essayer d’être un bon exemple pour elle », a-t-il déclaré sur Appelle son papa. Plus tôt en juillet, le chanteur de « Pillow Talk » a partagé une adorable photo de lui-même en train de faire des travaux de jardinage qu’il a dit que sa fille avait prise.

