Zayn Malik et Gigi Hadid fêtent le 4e anniversaire de leur fille Khai et révèlent ce qu’elle aime faire en ce moment | Gigi Hadid, Khai Malik, Zayn Malik | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Peux-tu croire que cela fait déjà quatre ans depuis Zayn Malik et Gigi Hadid sont devenus parents ?!

La chanteuse de 31 ans et le mannequin de 29 ans ont accueilli leur fille Khai le 19 septembre 2020.

Jeudi (19 septembre), l’ancien couple s’est rendu sur chacun de leurs comptes Instagram pour marquer son 4e anniversaire, partageant de nouvelles photos et s’extasiant sur la petite.

« Joyeux anniversaire à la personne la plus importante de ma vie, je t’aime plus que les mots ne me permettent de l’exprimer, je suis plus que fière de t’appeler ma fille… reconnaissante pour chaque seconde que je passe à tes côtés, alors que tu deviens la personne incroyable que je sais que tu es déjà. Il y a quatre ans aujourd’hui, ma vie a changé pour toujours et je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans toi. » Zayn sous-titré une photo d’eux à la plage.

Gigi a partagé une série de photos sur son compte, y compris des photos de Khai‘s La Guerre des étoiles-un anniversaire à thème, où elle a eu un gâteau Yoda avec la phrase « Que le QUATRE soit avec toi », un jeu de mots sur la phrase populaire du personnage.

« Notre fille a 4 ans aujourd’hui et nous avons fêté ça toute la semaine !!! Elle adore les animaux (les fantastiques aussi), la musique, bébé Yoda, tout ce qui touche à la nature et aux insectes, Descendants, tout ce qui est spongieux ou miniature, et si possible, elle sera dans l’eau de l’aube au crépuscule. 🐬 Elle est curieuse, aventureuse, aimante et tellement spirituelle ⚡️⚡️ Khai, c’est la plus grande joie et la plus grande fierté de ma vie d’être ta maman !!!! Merci pour les quatre meilleures années de ma vie, tu me rappelles de vivre la vie au maximum chaque jour, de la manière la plus simple et la plus belle. Tes possibilités sont infinies, mon plus doux amour !!!! 🦄🪱🧁🪐🥑🧜‍♀️🐣🎸🏖️ YODA BEST 💚🩷 » Gigi a sous-titré son message.

Près d’un an après Khai est né, Gigi a écrit une lettre ouverte aux paparazzi, à la presse et aux fans, demandant le respect de la vie privée de sa fille et ne partageant aucune photo de son visage.

Plus tôt cette année, Zayn ouvert à propos de Khai et a partagé une compétence qu’elle a acquise Gigi.

L’automne dernier, Gigi a parlé de la coparentalité avec son ex Zayn.

Joyeux anniversaire Khai !!!