Zayn Malik et Gigi Hadid célèbrent l’anniversaire de leur fille Khai et révèlent son nom complet

Gigi Hadid et Zayn Malik ils ne sont peut-être plus ensemble, mais ils partagent une chose importante dans leur vie… leur fille, Khai .

Le mannequin s’est rendu sur le site de partage de photos pour partager un aperçu de la fête du 4e anniversaire de Khai… qui mélangeait un thème d’arcs-en-ciel, « The Mandalorian » et « Descendants » de Disney Channel.

Bien qu’il ne soit pas clair si Zayn était présent à la grande fête d’anniversaire de Khai, le chanteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son propre hommage à l’enfant… où il l’a qualifiée de « personne la plus importante de [his] vie. »

Il a continué… « Je t’aime plus que les mots ne me permettent de l’exprimer, plus que fier de t’appeler ma fille… reconnaissant pour chaque seconde que je passe à tes côtés, alors que tu deviens la personne incroyable que je sais que tu es déjà. Il y a quatre ans aujourd’hui, ma vie a changé pour toujours et je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans toi. »