Zayn Malik dévoile ses cheveux roses dans un nouveau selfie : Photo – Hollywood Life

Zayn Malik, 29 ans, essaie une nouvelle couleur de cheveux cet été. L’ancien membre de One Direction a partagé un selfie rare sur Instagram de sa métamorphose de cheveux roses, qui s’est très bien passé avec ses fans. Dans l’image du 27 juillet, Zayn portait une chemise blanche et montrait ses cheveux roses alors qu’il regardait directement la caméra. La collection de tatouages ​​de Zayn sur sa poitrine, ses épaules et ses bras était également entièrement visible sur l’image.

La coiffure de Zayn a semblé bien se passer auprès de ses fans inconditionnels. Ils ont inondé la section des commentaires du post du chanteur, qui a été envoyé à ses 46 millions de followers, et a complimenté son nouveau look. “Les cheveux roses adorent”, a déclaré un fan, tandis qu’un autre a écrit, “le plus joli garçon de la terre”. Un troisième fan a qualifié le père d’un “magnifique” avec ses nouveaux cheveux roses.

Il est très rare que Zayn publie des photos de lui sur son Instagram. Il semble être sur le coup ces derniers temps en partageant des selfies de près pour que ses fans puissent les voir. Le 16 juillet, Zayn a pris une photo de lui-même en brune avec des poils foncés sur le visage. Le chanteur de “Dusk Till Dawn” était à l’extérieur et portait une chemise à col rouge et jaune lors du selfie d’été.

Zayn est également apparu sur Gigi HadidLe fil Instagram de la fête des pères en juin. Gigi, 27 ans, a partagé un hommage à son père mohamed et inclus une photo de Zayn, qui est le père de sa fille d’un an Khaï. La photo papa-fille montrait Zayn juste assis par terre avec Khai jouant à des jeux. Zayn et Gigi ont rompu en octobre après que Zayn aurait poussé la mère de Gigi Yolande lors d’une dispute. Zayn a nié les allégations, mais il a été accusé de quatre chefs de harcèlement auxquels il n’a pas contesté. Il a également reçu 90 jours de probation et une amende.

Malgré la rupture, Zayn et Gigi font fonctionner leur relation de coparentalité. Une source a dit HollywoodLa Vie en novembre que Gigi “a bien l’intention de maintenir une relation amicale” pour le bien de Khai “et pour la coparentalité dans un environnement sain et sûr”. Gigi n’a jamais abordé publiquement le drame avec Zayn.