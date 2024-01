Zayn Malik assiste au premier événement public depuis près de cinq ans à la Fashion Week de Paris

Mode

Bon retour, Zayn Malik.

La pop star a fait vendredi sa première apparition publique depuis près de cinq ans à la Fashion Week de Paris, au premier rang du défilé Kenzo.

Malik, 31 ans, a assisté au défilé automne-hiver 2024-2025 de la marque et s’est assis aux côtés du musicien Pharrell Williams, de l’ancien PDG de Christian Dior Sidney Toledano et de la chanteuse Rita Ora.

L’ancien membre des One Direction était élégant dans un costume en tweed à motifs bleu marine, qu’il a laissé ouvert pour exposer sa chemise blanche en dessous.

Il a rentré le bouton dans son pantalon tout en laissant le col partiellement ouvert pour montrer son cou fortement tatoué.

Malik a complété son look avant-gardiste en coiffant ses longues mèches méchées dans une coiffure volumineuse et lissée et en arborant une ombre à 5 heures.

Même si on ne sait pas exactement pourquoi il a décidé de faire une apparition surprise à l’événement de mode, Malik a toujours eu une passion pour la mode. En 2017, il a conçu une collection capsule avec Versace et a même été photographié par Gigi Hadid, alors petite amie, pour la campagne.

Bien que sa renommée soit la musique, le père d’un enfant avait également sa propre ligne de vêtements à un moment donné. Malik a annoncé le lancement de sa collection de marchandises en édition limitée, aujourd’hui disparue, Paynt by Zayn – qui présentait des dessins de ses propres peintures et œuvres d’art – en juin 2022.

La dernière fois que le crooner de « Pillowtalk » a foulé un tapis rouge, c’était en mai 2019. assisté à la première de “Aladdin” à Los Angeles.

Coupant un manteau et un pantalon de sport inspirés d’une veste de motard, Malik a abandonné un maillot de corps alors qu’il posait pour des photos avec Zhavia Ward, avec qui il a collaboré sur la version live action de la chanson à succès du film classique, “A Whole New World”.

Avant cela, le natif du Royaume-Uni n’avait pas été vu à un événement depuis les Grammy Awards 2018.

Il est resté pratiquement à l’écart des projecteurs depuis sa séparation d’avec Hadid, avec qui il partage sa fille Khai, 3 ans.

Le couple a mis fin à leur relation intermittente de cinq ans après que la mère du mannequin, Yolanda Hadid, ait accusé Malik de l’avoir frappée lors d’une vive dispute.

Bien que l’ancien groupe de garçons ait nié cette allégation, il n’a pas contesté les accusations de harcèlement et a reçu l’ordre de suivre à la fois un cours de gestion de la colère et un programme sur la violence domestique.

En juillet 2023, Malik est apparu sur le podcast « Call Her Daddy » pour une rare interview, au cours de laquelle il a soutenu que si l’altercation était aussi grave que beaucoup le prétendaient, il n’aurait pas la garde à 50 % de son petit. fille.











