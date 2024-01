Zayn l’a signé ! Effondrement des fans parisiens alors que Malik ravive les souvenirs des One Direction

Les rues pavées de Paris ont été témoins de nombreux moments dignes de s’évanouir, mais par un après-midi frais, Zayn Malik a provoqué une frénésie parmi les Directioners, poussant le « Meltdown Meter » des fans vers de nouveaux sommets ! Après avoir fait une apparition mode à la Fashion Week de Paris près de cinq ans après son absence des événements publics, Zayn est tombé sur un groupe de fans inconditionnels des One Direction demandant la signature d’un CD. L’ancien idole du boys band les a surpris avec un geste qui a fait des vagues à travers le fandom.

L’autobiographie de Zayn Malik contiendra ses pensées, dessins et photographies personnelles. (John Salangsang/Invision/AP)

Zayn Malik signe un CD One Direction pour un fan à Paris

Le chanteur de Vibez, âgé de 31 ans, connu pour ses rares apparitions publiques, a fait la une du défilé Kenzo vendredi. Malik a réalisé le rêve d’un fan des One Direction en signant un CD à Paris. La photo est rapidement devenue virale sur Internet. Pour les fans, cette rencontre parisienne n’était pas qu’un autographe ; c’était un moment nostalgique, reliant les années et rappelant à tous que l’amour pour One Direction est toujours fort, alimenté par des moments comme celui-ci.

Quelqu’un a écrit : “Je veux pleurer :(((“, d’autres sont intervenus, ” capture d’écran ceci “, ” discret me brisant le cœur comme s’il avait ses propres albums “, ” mon cœur 1D pleure omfggg “, ” Je veux juste savoir ce qu’il pense », « AU REVOIR, JE MET FIN À MA VIE, MON VOYAGE SUR CETTE TERRE EST TERMINÉ », « probablement le moment où sa vie d’adolescent défile devant ses yeux. »

Zayn Malik fait tourner les têtes à Paris

Le jeu de coiffure de Zayn Malik à la Fashion Week de Paris était au rendez-vous, laissant les fans impressionnés par sa transformation élégante entre les défilés. Juste après le premier défilé, il arborait un nouveau look, après avoir coupé ses cheveux et les avoir teints en noir, un changement par rapport à ses récentes tresses blondes légèrement plus longues. En plus de la nouvelle coupe de cheveux, Malik a enfilé un manteau classique et une chemise impeccable, révélant son tatouage au cou.

Il est arrivé au défilé Loewe Homme automne/hiver 2024 avec une coiffure longue et élégante qui a fait remuer les langues. Mais avant de défiler sur le podium Valentino Menswear automne/hiver 2024-2025, il a surpris tout le monde avec un changement radical, dévoilant la coiffure mentionnée ci-dessus.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Malik était membre des One Direction, l’un des groupes les plus populaires de l’histoire. Ils ont dominé le monde avec des succès au sommet du Billboard tels que What Makes You Beautiful, One Thing et Story of My Life. Le groupe est composé de Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson et anciennement Zayn Malik, qui a quitté le groupe en mars 2015 et a ensuite lancé sa carrière solo.