Zayn fait son retour musical avec la nouvelle chanson « Vibez »: écoutez ici

Cela fait presque deux ans depuis Zayn Malik a sorti son dernier album Icarus Falls. Maintenant, l’ancien Une direction Le membre a sorti le deuxième single de son troisième album studio Personne n’écoute.

Le 8 janvier à minuit HNE, Zayn – qui a accueilli son premier enfant avec sa petite amie Gigi Hadid en septembre 2020 – a sorti sa nouvelle chanson « Vibez », une suite du single « Better », qu’il a dévoilé en 2020. La nouvelle chanson peut être entendue via le Lien Apple Music ici, et dans un aperçu publié sur Instagram.

« Vibez maintenant! » il a légendé son message, qui est ci-dessous. « Personne n’écoute – 15 janvier! »

Zayn a taquiné la piste sur son histoire Instagram. Le 7 janvier, il a posté un court extrait d’un théâtre vide avec les mots «DEMAIN» écrits sur le rideau.

L’artiste est devenu célèbre pour la première fois avec le groupe de garçons extrêmement populaire One Direction, mais en mars 2015, le chanteur de « Pillowtalk » a décidé de quitter le groupe, invoquant des problèmes de santé mentale. Depuis, il se concentre sur la recherche de son propre son et de sa voix dans le monde de la musique.

« Depuis la première année vraiment, je n’ai jamais vraiment voulu être là dans le groupe », a admis Zayn. Zane Lowe sur Les rythmes d’Apple Music 1 en 2016. «J’ai juste essayé parce que c’était là à l’époque et quand j’ai réalisé la direction dans laquelle nous allions avec la musique, j’ai immédiatement réalisé que ce n’était pas pour moi parce que j’ai réalisé que je ne pouvais pas en mettre je n’ai pas pu donner mon avis sur ceci ou cela parce que cela ne cadrait pas avec ce que nous étions en tant que groupe ou ce que nous représentions. «