Zayed Khan se souvient du moment où Shah Rukh Khan a mentionné qu’il espérait que son fils Aryan Khan grandirait pour être comme lui | Hindi Movie News

Zayed Khan, qui a captivé le public avec sa performance dans «Main Hoon Na« , a récemment rappelé le moment où Shah Rukh Khan a exprimé qu’il espérait que son fils, Aryan Khan, grandirait pour être comme lui.Lors d’une conversation avec Subhojit Gosh, Zayed a déclaré : « Shah bhai disait toujours au micro : « J’espère que mon fils Aryan grandira pour être comme Zayed. » J’ai rencontré Aryan après un long moment, et il a l’air si coriace maintenant. SRK a demandé en plaisantant : « Tu veux faire un bras de fer ? » et j’ai dit : « Bien sûr, faisons-le. » Shah bhai est alors venu et a demandé : « Comment va-t-il ? » J’ai regardé Aryan et j’ai répondu : « Il a l’étincelle. » SRK a demandé : « Quelle étincelle ? » et j’ai répondu : « Le genre 440 volts. »Zayed a parlé de sa collaboration avec Shah Rukh Khan dans une interview avec Rohit Roy sur RiteBite Max Protein TV. Il a déclaré que SRK est extrêmement compétent et toujours bien préparé. Zayed a observé que même avec les bonnes performances de SRK, il n’a jamais mis la pression sur les autres pour réussir au même niveau. SRK, d’un autre côté, était constamment très attentif et donnait tout en retour.Zayed a également raconté un incident particulier qui s’est produit lors du tournage d’une scène dans laquelle son personnage, qui n’a pas de père, livre un long monologue en présence du personnage de SRK. Avec Farah Khan à la réalisation et Manikandan à la caméra, c’était la première fois qu’il jouait aux côtés de SRK et Kirron Kher. Zayed a reconnu qu’il avait raté la scène trois fois et qu’il avait senti son énergie chuter, comme si les gens perdaient confiance en lui.Zayed a déclaré qu’il avait ressenti un regain de confiance et qu’il avait joué la scène à son retour sur le plateau. Une fois la scène terminée, il y a eu une légère pause avant que tous les participants n’applaudissent.Réalisé par Farah Khan et produit par Gauri Khan, « Main Hoon Na » est sorti en 2004. Le film a marqué les débuts de Farah Khan en tant que réalisateur. Il mettait en vedette Shah Rukh Khan, Sushmita Sen, Suniel Shetty, Amrita Rao et Zayed Khan, aux côtés de Kirron Kher, Murali Sharma, Kabir Bedi, Boman Irani et Naseeruddin Shah. Outre son scénario et ses performances, le film était très apprécié pour sa musique. Ses chansons sont aujourd’hui fredonnées par de nombreuses personnes.