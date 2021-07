Zayed Khan dédie son anniversaire à sa femme Malaika Khan, sa soeur Sussanne Khan, Hrithik Roshan sont de tout cœur ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Zayed Khan aura un an de plus ce lundi 5 juillet et alors que c’est son jour spécial, il veut dédier l’événement à sa femme bien-aimée Malaika Khan. Le matin de son anniversaire, Zayed s’est rendu sur Instagram pour rédiger un long message émouvant pour sa femme, la remerciant d’avoir été à ses côtés « à travers vents et marées ». Il

L’acteur de ‘Dus’ l’a également remerciée de ne jamais l’avoir abandonné et de l’avoir sorti de l’obscurité. Son message était extrêmement doux et démontrait le lien fort et indestructible que partage le couple.

Il a écrit: « Bonjour les gens! Je dédie ce jour, mon anniversaire à ma femme Malaika pour m’avoir soutenu contre vents et marées. Pour avoir apprivoisé la bête, pour aimer cette personne en moi avec laquelle j’avais perdu le contact. Pour avoir patiemment géré mon Pour ne jamais m’abandonner même si j’ai abandonné moi-même. Pour m’avoir montré le vrai pouvoir d’une bonne femme. Pour me tenir la main même lorsque l’obscurité était tout autour et m’en tirer.

« Pour m’avoir rappelé qui j’étais. Pour croire que le Pouvoir de l’Amour peut changer même les circonstances les plus sombres. Pour me rappeler que » l’argent parle mais la richesse chuchote « . Je vous exhorte tous à regarder à gauche et à droite et à faire un câlin à cette femme dans ta vie que ce soit ta mère , ta sœur , ta femme , ta fille , ta grand – mère … et qui ont fait une différence dans ta vie pour le mieux , vas-y et fais-leur un câlin serré . Et dans ce câlin exprime ta gratitude et reçois le pouvoir de leurs bénédictions. Ce pouvoir est invisible mais juste le carburant dont vous avez besoin pour vaincre toute adversité ! Merci Malaika Khan. Pour moi, tu es la plus belle fille de ce monde et je t’aime plus que tu ne peux l’imaginer. #happywifehappylife # Womanpower #Respect #Love #triumph @malzkhan », a-t-il ajouté.

Découvrez son article d’anniversaire:

Sa sœur Sussanne Khan a commenté le message avec des emojis de cœur et a écrit, « fidèle à cela » et son ex-mari et ancien beau-frère de Zayed, Hrithik Roshan a également commenté le message sincère. Il a écrit : « doux et joyeux anniversaire frère ».

Plus tôt, il avait partagé une photo de son impressionnante transformation physique sur Instagram et avait remercié son mentor Hrithik Roshan de l’avoir guidé à travers elle.

Zayed a fait ses débuts d’acteur en 2003 avec le film ‘Chura Liyaa Hai Tumne’. Plus tard, il a joué dans des films à succès tels que ‘Main Hoon Na’, ‘Shabd’, ‘Dus’, ‘Yuvvraaj’, ‘Blue’, ‘Anjaana Anjaani’.