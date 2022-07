Zawe Ashton n’est pas là pour être victime de vos projections

“Je n’ai pas nécessairement eu le privilège d’être choisi comme héros”, a déclaré Zawe Ashton. “Et ça va.”

C’était lors d’un récent après-midi torride, et Ashton, 37 ans, star de la comédie romantique de l’époque de la Régence “Mr. Malcolm’s List », s’était interprétée dans le rôle d’une femme mangeant un déjeuner précipité au bureau new-yorkais d’une société cinématographique avant de se rendre à l’aéroport. Glamour discret pieds nus, une robe noire et un sweat-shirt qui disait «Il y a des artistes parmi nous», elle dégageait un mélange particulier de sérieux, d’espièglerie et d’intelligence en quête.

Alors que les coins les plus bavards d’Internet connaissent Ashton, née à Londres, comme la fiancée de l’acteur Tom Hiddleston – ils se sont rencontrés lors d’une lecture-bénéfice de “Betrayal” de Harold Pinter, qu’ils ont ensuite interprétée à Broadway – elle est une actrice professionnelle depuis primaire et dramaturge depuis l’âge de 20 ans. Elle a consacré la majeure partie de sa carrière à jouer et à écrire sur les étrangers. Julia, une belle Regency, ne semblerait pas être l’une d’entre elles. Ashton n’est pas d’accord.