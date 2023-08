Zavier Betts n’est plus avec l’équipe de football du Nebraska: ce que cela signifie pour Huskers

LINCOLN, Neb. – Zavier Betts, le talentueux receveur de deuxième année qui a quitté les Cornhuskers du Nebraska en 2022 et est revenu cette année, a quitté l’équipe de football, a déclaré samedi l’entraîneur Matt Rhule. Voici ce que vous devez savoir :

Betts avait bien progressé cette année et est entré au camp de pré-saison en règle après avoir complété 21 heures de crédit au printemps, selon Rhule, pour retrouver son admissibilité après son retour au Nebraska en janvier. Betts a quitté les Huskers initialement au printemps de l’année dernière.

Diplômé de Bellevue West, il a établi le record du lycée de classe A au Nebraska avec 46 réceptions de touché et a été classé comme l’espoir n ° 1 dans l’État et l’un des 150 meilleurs espoirs à l’échelle nationale dans la classe de 2020. Il a capté 12 passes pour 131 verges en tant que véritable recrue avec les Huskers et a commencé cinq matchs en 2021, attrapant 20 balles pour 286 verges.

On s’attendait à ce que le receveur de 6 pieds 2 pouces et 205 livres joue un rôle clé parmi les attrapeurs de passes du Nebraska cette saison après que les Huskers aient perdu cinq de leurs six meilleurs receveurs producteurs et bouts serrés de la saison dernière.

Pourquoi Betts est-il parti ?

Rhule s’est dit surpris par la décision de Betts. Ce n’était pas une situation disciplinaire.

« Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Hey coach, mon cœur n’y est pas' », a déclaré Rhule. « (Je suis) très, très, très fier de Zavier en tant que personne, devenant éligible. Je pense qu’il a l’intention de rester à l’école et de travailler pour obtenir son diplôme. Évidemment, comme je le lui ai dit, je suis déçu du timing. Mais ce que nous demandons aux gens de faire est difficile. Si leur cœur n’y est pas, nous comprenons certainement.

« C’est un gars que j’aime et dont je me soucie, et j’espère qu’il trouvera ce qu’il cherche. »

Qu’est-ce que cela signifie pour le Nebraska?

Un groupe de position avec beaucoup de questions en fait face à un de plus. Le Nebraska a ajouté Billy Kemp de Virginie en tant que vétéran, mais il est la seule option proche d’une chose sûre alors que les Huskers approchent de leur match d’ouverture du 31 août au Minnesota. Son collègue senior Marcus Washington a fait face à de multiples blessures.

Junior Isaiah Garcia-Castaneda, un autre receveur qui est revenu sous Rhule après avoir quitté les Huskers en 2022, devrait jouer un rôle clé. Le Nebraska a également un joueur expérimenté dans le transfert de Baylor, Joshua Fleeks, qui est arrivé tardivement au camp après s’être présenté en surpoids.

Betts aurait été compté sur cette saison comme l’une des menaces les plus explosives du Nebraska. Son départ ouvre davantage d’opportunités aux jeunes joueurs. Le Nebraska a signé six vrais receveurs de première année dans sa classe 2023, dont Malachi Coleman et Jaidyn Doss – identifiés samedi par Rhule comme suffisamment talentueux pour jouer.

« Il en faut beaucoup pour aller jouer en première année », a déclaré Rhule. « Ils doivent prendre une décision. Ils doivent consacrer du temps pour vraiment apprendre. Nous avons suffisamment de gars avec qui gagner, mais il va falloir que quelqu’un se lève de ce groupe de jeunes pour nous aider.

Un groupe de figurants, dont Alex Bullock et Ty Hahn, peut également être nécessaire pour des contributions importantes au receveur large.

(Photo: Steven Branscombe / Getty Images)