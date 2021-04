La conversation divulguée était la dernière salve de ce qui est devenu un débat intérieur iranien de plus en plus caustique sur l’accord nucléaire, opposant les «pragmatistes» représentés par Rohani à un camp conservateur méfiant de tout engagement avec l’Occident. Les combats entre factions ne sont pas un secret en Iran, qui accueille des débats politiques plus vastes et plus vigoureux que la plupart des pays du Moyen-Orient.