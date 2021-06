Mumbai : l’actrice Zareen Khan, qui a été victime d’humiliation après la sortie de son premier film, la star de Salman Khan « Veer » en 2010, affirme qu’on lui a dit de prendre du poids pour le rôle par des « personnes expérimentées » qui lui ont donné « instructions ».

Parlant de savoir si l’industrie juge un acteur sur la base de son apparence, Zareen a déclaré à IANS: « C’est certainement le cas. Je ne dirais pas tout, mais une grande partie de l’industrie le fait. Au début, c’était vraiment difficile à cause de la comparaison, mon poids était presque un problème national. »

Lorsque Zareen a fait ses débuts à Bollywood aux côtés de Salman Khan dans « Veer », les gens ont rapidement remarqué qu’elle avait une ressemblance passagère avec Katrina Kaif. Bientôt, l’attention s’est portée sur son type de corps.

« Tout le monde parlait de mon poids et je ne pouvais pas comprendre – pourquoi mon poids est-il un problème, parce qu’on m’a dit de prendre ce poids », a-t-elle affirmé.

« Quand je suis entré dans l’industrie, j’étais comme cet enfant perdu. J’avais 20 ou 21 ans, pas aussi raffiné que les 20 ou 21 ans que nous avons maintenant. (J’avais) Rien à voir avec le l’industrie de Bollywood et j’étais là-bas sur un plateau de tournage avec la plus grande superstar du pays », se souvient Zareen à propos de son rôle avec Salman.

« Quand mon tout premier plan a eu lieu, je ne savais même pas où se trouvait la caméra. J’étais aussi stupide et naïf. Quand je suis si inexpérimenté et que je travaille avec des gens aussi expérimentés, ils vous donnent des instructions. J’étais censé ressembler à ça et j’ai suivi les instructions, et puis quand le film est sorti, ça s’est retourné contre moi. De mon apparence, à mon poids à tout, je ne pouvais pas comprendre ce que je faisais. C’était drôle, c’était dérangeant. Il y avait trop d’émotions à une fois », a ajouté Zareen.

« Cela a mal tourné pendant un certain temps que je n’avais même pas de travail mais cette industrie m’a appris que rien n’est permanent ici. Les perceptions changent à chaque film et rien ne doit être pris à cœur », a-t-elle résumé.

Zareen a été vu pour la dernière fois dans « Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele », sorti sur ZEE5 il y a quelque temps.