L’actrice Zareen Khan a récemment déclaré qu’elle avait eu honte du corps après son entrée dans l’industrie cinématographique hindi.

La diva de B-town a révélé qu’avant de mettre les pieds dans le monde du showbiz, elle pesait plus de 100 kg mais ne s’appelait jamais. Cependant, elle a été soumise à la honte corporelle une fois qu’elle est entrée dans les films et a même été brutalement critiquée pour avoir partagé une photo d’elle-même avec des vergetures sur le ventre.

En parlant de cela dans une interview avec un grand quotidien, Zareen a rappelé qu’elle pesait plus de 100 kg pendant ses années d’école et de collège. Cependant, personne n’a osé l’appeler par des noms, encore moins l’intimidateur.

«Le fait est que je pesais plus de 100 kg quand j’étais à l’école et au collège. Mais personne n’osait me dire quoi que ce soit. Chaque fois que j’entendais dire que quelqu’un est gros et est victime d’intimidation, je me demandais comment cela pouvait-il être? Itna bada shareer hai, do laga ke do (Avec le corps énorme, rends-le-leur ‘). J’ai toujours été comme ça, donc je n’ai jamais été victime d’intimidation. Je n’ai fait face à la honte que lorsque je suis entré dans l’industrie cinématographique. Je Je ne pouvais pas comprendre. Je pensais ‘Je n’ai pas affronté ça quand j’avais plus de 100 kg, et maintenant que je pèse la moitié du poids, ils m’appellent grosse!

Elle a ajouté: « C’était bizarre, mais cela ne m’a pas affecté. Je suis un acteur, juge-moi sur mes capacités d’actrice, pas sur mon poids, ma couleur ou ma taille. Mais il y a des gens dans l’industrie cinématographique qui font tout pour dire que La honte corporelle ne doit pas être faite. Cependant, quand ils font un film, ils ne veulent que des filles de taille zéro pour leur film. Il y a beaucoup de show-off et de double standard dans notre industrie. «

Pour l’inversé, en 2019, Zareen a été brutalement honteuse de la graisse et s’est moqué de « Fat’-rina » après avoir publié une photo montrant des vergetures sur son ventre.

Zareen avait ensuite partagé une note pour les trolls après avoir lu leurs commentaires désagréables, qui disait: «Pour les personnes très curieuses de savoir ce qui ne va pas avec mon estomac, c’est l’estomac naturel d’une personne qui a perdu plus de 50 kg de poids . C’est à ça que ça ressemble quand ça n’est pas photoshoppé ou corrigé chirurgicalement. J’ai toujours été quelqu’un qui croit en la réalité et qui a embrassé mes imperfections avec fierté plutôt que de les couvrir. «

Zareen a également récemment parlé de ses comparaisons avec l’actrice Katrina Kaif.

Dans une discussion exclusive avec Navbharat Times, Zareen avait déclaré: « Les gens viennent dans l’industrie pour se créer une identité et non pour être le sosie ou l’ombre de quelqu’un d’autre. J’ai eu du mal à me faire une place à Bollywood pendant 11 ans, mais jusqu’à ce jour, les gens me considèrent comme le sosie de Katrina. Aucun cinéaste ne veut travailler avec un sosie ou un doublon. «

Déclarant que ce n’était pas seulement Katrina à qui elle était comparée, mais qu’elle avait également appelé un double de quelques autres héroïnes, Zareen a déclaré: « Je pense que j’ai un visage universel. Je ressemble apparemment à beaucoup de gens. Certains. appelez-moi la ressemblance de Pooja Bhatt, certains disent Preity Zinta, certains disent même que je suis le sosie de Sunny Leone. Je ne comprends pas pourquoi je ne ressemble jamais à Zareen Khan aux yeux des gens. «

Au cours de sa carrière de plus d’une décennie, Zareen filme comme «Housefull 2», «Hate Story 3», «1921» pour n’en nommer que quelques-uns et un clip vidéo «Pyaar Manga Hai». Elle a également animé quelques épisodes de «MTV Troll Police» en 2018. En 2019, Zareen a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique Telugu avec un rôle dans le film «Chanakya».

Plus récemment, elle a été vue dans ‘Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele’, qui est tombé sur Disney + Hotstar.