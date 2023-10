Zareen Khan remporte la bataille juridique dans une affaire de tricherie, le magistrat de Calcutta annule le mandat d’arrêt

Le magistrat de Calcutta a annulé le mandat d’arrêt contre Zareen Khan dans une affaire de tricherie.

L’actrice de Bollywood Zareen Khan a été absous du mandat d’arrêt émis contre elle par un tribunal de Calcutta. Le mandat a été émis en raison d’une affaire de tricherie présumée remontant à 2018.

Le mandat d’arrêt avait été lancé en raison de ce qui s’est révélé être des « déclarations frauduleuses et trompeuses » faites par l’enquêteur. Cependant, après avoir découvert les « faits véridiques et exacts » de l’affaire, le magistrat a rapidement émis une ordonnance détaillée, annulant et rappelant rapidement le mandat d’arrêt émis contre Zareen Khan.





Notamment, la Haute Cour de Calcutta a également pesé sur la question en adoptant une ordonnance provisoire qui soutient la position de Zareen Khan. Cela met résolument fin au mandat d’arrêt mal adressé et maintient la justice. L’actrice continue d’être une figure marquante du monde de Bollywood, et ce verdict ne fait qu’ajouter à sa détermination et à son engagement envers son métier.

Pour ceux qui ne le savent pas, le tribunal de Calcutta a émis un mandat d’arrêt contre l’actrice dans le cadre de l’affaire de tricherie présumée de 2018. Un acte d’accusation contre Zareen a été soumis par l’enquêteur chargé de l’affaire devant le tribunal de Sealdah à Calcutta. Comme indiqué, Zareen n’a ni demandé une libération sous caution ni comparu devant le tribunal. Le tribunal a émis un mandat d’arrêt après son absence répétée.

En parlant à India Today, l’actrice a déclaré : « Je suis sûre qu’il n’y a pas de vérité là-dedans. Je suis également surprise et je vérifie auprès de mon avocat. Ce n’est qu’à ce moment-là que je pourrai vous donner un peu de clarté ? En attendant, vous pouvez parler à mon PR. «





En 2018, Zareen Khan aurait dû se produire lors d’une fonction Durga Puja à Calcutta. Cependant, l’actrice ne s’est pas présentée et les organisateurs ont dû attendre son arrivée.





Il semblerait que l’un des organisateurs ait déposé une plainte écrite pour tricherie contre Zareen et son manager. Un FIR a été enregistré contre les deux pour le même motif, et ils ont été invités à se présenter pour un interrogatoire. Zareen s’est présentée à l’interrogatoire et a affirmé avoir été malavisée par les organisateurs. L’actrice de Veer a également affirmé que les organisateurs lui avaient dit que la cérémonie se déroulerait en présence de ministres, dont le ministre en chef du Bengale. Avant le spectacle, l’équipe de Zareen a découvert qu’il s’agissait d’un événement à petite échelle, dans le nord de Calcutta. Zareen avait également déclaré qu’il y avait eu un problème de communication concernant les billets d’avion et d’autres hébergements, elle avait donc dû sauter le spectacle.