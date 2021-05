Zareen Khan fait une révélation CHOQUANTE sur le casting du canapé, on lui dit de faire une « scène de baiser en répétition »

L’actrice Zareen Khan a fait ses débuts à Bollywood aux côtés de la superstar Salman Khan dans ‘Veer’, et a depuis travaillé dans plusieurs films à succès comme ‘Houseful 2’ et ‘Hate Story 3’. L’actrice s’est maintenant ouverte sur le casting de canapé dans l’industrie cinématographique.

Dans une interaction avec Pinkvilla, Zareen a révélé qu’elle avait fait l’expérience d’un casting de première main lorsqu’on lui a demandé de faire une scène de baiser en répétition. Ladite personne a également essayé d’attirer Zareen pour qu’elle soit « plus qu’une amie » afin qu’elle obtienne des rôles principaux.

« Je ne veux pas nommer des gens, sous prétexte d’essayer de répéter une scène, l’autre personne est comme si vous deviez lâcher vos inhibitions, et à l’époque j’étais relativement très nouveau, donc je vais bien, », a déclaré Zareen.

Elle a ajouté: « (Il a dit) vous savez ce que nous allons faire d’une scène de baiser. je suis comme quoi ? Non, je ne fais aucune scène de baiser comme répétition.

«Cette personne me dit que vous savez que nous pouvons être plus que des amis et tout et vous savez alors que je vais spécifiquement examiner les projets que vous obtenez. Je ferai ton avance et tout. J’ai dit non, je ne travaille pas comme ça », a déclaré l’actrice.

Ayant travaillé dans un centre d’appels et faisant la promotion de stands lors d’expositions, Zareen a eu sa grande chance à « Veer ». L’acteur a également révélé qu’elle était mal à l’aise et mal à l’aise à cause de sa comparaison avec Katrina Kaif et qu’elle pensait que la seule raison en était « que j’étais un étranger complet ».

« Les médias ont rendu les choses difficiles. D’après mon apparence et encore une fois mon poids. Le poids était quelque chose qu’on m’avait dit de prendre parce que je jouais une princesse du XVIIIe siècle parce que les femmes de cette époque étaient censées être un peu dodues et toutes ces choses », a-t-elle déclaré.

Dans une interview précédente, la diva de B-town a révélé qu’avant de mettre les pieds dans le monde du showbiz, elle pesait plus de 100 kg mais n’avait jamais été insultée. Cependant, elle a été soumise à la honte corporelle une fois qu’elle est entrée dans les films et a même été brutalement trollée pour avoir partagé une photo d’elle avec des vergetures sur le ventre.

« C’était bizarre, mais cela ne m’a pas affecté. Je suis un acteur, jugez-moi sur mes capacités d’acteur, pas sur mon poids, ma couleur ou ma taille. Mais il y a des gens dans l’industrie cinématographique qui font tout leur possible pour dire qu’il ne faut pas faire honte au corps. Cependant, lorsqu’ils font un film, ils ne veulent que des filles de taille zéro pour leur film. Il y a beaucoup de frissons et de double standard dans notre industrie », a-t-elle déclaré.