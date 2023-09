Zareen Khan à Jacqueline Fernandez : les stars de Bollywood impliquées dans des controverses juridiques

Bollywood n’est pas étranger aux problèmes juridiques, et Zareen Khan, Jacqueline Fernandez et Salman Khan se sont tous retrouvés mêlés à des batailles juridiques. Zareen Khan est connue pour ses performances audacieuses et intrépides. En 2018, Zareen Khan aurait dû se produire lors d’une fonction Durga Puja à Calcutta. Cependant, l’actrice ne s’est pas présentée et les organisateurs ont dû attendre son arrivée. Ils ont donc porté plainte contre elle. Jacqueline Fernandez, la beauté époustouflante et ancienne Miss Univers Sri Lanka, a également fait face à son lot de problèmes juridiques, notamment dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent. Quant à Salman Khan, la superstar de Bollywood, il a eu un parcours tumultueux avec la justice, notamment une affaire de délit de fuite et une affaire de braconnage de blackbuck qui ont retenu l’attention des médias. Ces problèmes juridiques ont non seulement eu un impact sur leur vie personnelle, mais ont également fait la une des journaux, suscitant des débats et des controverses au sein de l’industrie. Malgré ces défis, ces individus talentueux continuent de divertir et de captiver le public grâce à leur charisme à l’écran. Regardez la vidéo pour en savoir plus.