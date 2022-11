Zara Tindall va pieds nus alors qu’elle quitte l’alcool I’m A Celeb wrap party avec son mari Mike et Owen Warner

ZARA Tindall a été aperçue pieds nus alors qu’elle quittait la soirée de clôture I’m A Celeb.

La nièce du roi, 41 ans, a été vue en Australie avec son mari Mike, 44 ans, qui s’est classé quatrième dans l’émission de téléréalité ITV.

Brian Roberts – Le soleil

Zara Tindall a abandonné ses chaussures en quittant la soirée de clôture I’m A Celebrity[/caption] Rex Brian Roberts – Le soleil

Zara et Mike ont été vus en train de rire avec Owen Warner[/caption] Brian Roberts – Le soleil

Ils ont été aperçus en train de quitter la fête avec les acteurs et l’équipe de I’m A Celebrity[/caption]

Le couple a été rejoint par les co-stars de Mike’s I’m A Celeb, dont Owen Warner, qui était le finaliste de la série jusqu’à la nouvelle reine de la jungle Jill Scott.

Au cours des trois dernières semaines, Mike a été loin de son autre moitié dans la jungle.

Mais après avoir été expulsé de la série et raté de peu une place pour la finale de cette année, il a finalement retrouvé Zara.

Et pour fêter la fin de I’m A Celebrity, les acteurs et l’équipe ont tous profité d’une soirée bien arrosée.

Le couple royal Zara et Mike ont été vus en train de quitter la soirée arrosée.

Ils étaient arrivés plus tôt dans la nuit, tous habillés, avec Zara portant des talons aiguilles beiges.

Mais les talons hauts ont dû s’avérer trop pour la fille de la princesse Anne, et on l’a vue choisir d’aller pieds nus à la place.

Mike et Zara ont été rejoints à la fête par ses co-stars, dont Matt Hancock.

Pendant ce temps, l’heureux couple a déjà rattrapé le temps perdu à être séparés en profitant d’un rendez-vous romantique avec un café.

Et plus tôt dans la journée, Mike n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur sa femme dans un post partagé sur son histoire Instagram.

La légende du sport a republié une photo de Zara sur le compte de Magic Million avec un autocollant qui disait « ça a l’air bien ».

Mike et Zara sont ensemble depuis 2004 et se sont mariés sept ans plus tard.

Ils partagent trois enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un.

Au cours de son passage dans la jungle, Mike a donné un aperçu de leur relation, y compris leur premier rendez-vous arrosé.

Plus tôt dans la journée, Mike a révélé que Zara avait enfreint une règle stricte pendant qu’il était dans l’émission.

S’exprimant sur Good Morning Britain aujourd’hui, Mike, papa de trois enfants, a déclaré: “La chose la plus difficile dans tout le spectacle, surtout quand vous avez aussi trois petits, c’est d’être absent pendant cette période de temps.

« À l’origine, elle [Zara] n’allait pas m’écrire la note. je les porte [the family] assez près de la surface en tout cas.

“Dans cette situation, j’ai essayé de mettre les émotions assez bas, alors je voulais que mon frère écrive la lettre et il me retirerait un peu plus le mickey pour que ce soit une mise à la terre plutôt que de tout ramener à la surface .

« Elle était sournoise avec moi. C’était une petite sournoise, elle était là, donc ça m’a un peu fait ça.

Rex