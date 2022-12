Zara Tindall révèle la “partie la plus difficile” de l’apparition de Mike dans I’m A Celebrity

ZARA Tindall a révélé la “partie la plus difficile” de l’apparition de I’m A Celebrity de son mari Mike.

La femme de 41 ans, qui est la petite-fille de feu la reine, a été la première royale à apparaître dans I’m a Celebrity lorsqu’elle a rencontré Mike sur le pont quand il est parti.

Rex

Rex

Les fans ont été stupéfaits à l’époque, alors que Zara a été vue en train de courir pour embrasser son mari après avoir perdu une place en finale.

Et Zara a déclaré que la partie la plus difficile de l’absence du joueur de rugby était parce que ses “enfants lui manquaient”.

Mike et Zara, qui sont ensemble depuis 18 ans, ont trois enfants : Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un an.

Avant que Mike ne quitte la jungle, on entend Zara dire dans l’émission I’m A Celeb Coming Out : “Cela fait quelques longues semaines, il a manqué aux enfants, donc ce sera bien de le faire sortir.”

Après avoir quitté la jungle, le couple a également plaisanté sur le rap de Mike.

Elle a dit à son mari: “Tu es allé tôt avec ça le deuxième jour, tu t’es préparé pour ça et c’est ton répertoire parti.”





Un autre concurrent de l’émission lui a également demandé à quel point c’était bien d’avoir Mike de retour, ce à quoi elle a répondu: “C’est trop, ne refaisons jamais ça.”

Zara – la nièce du roi Charles – a également été entendue dans la jungle elle-même, après avoir écrit une lettre à Mike qui a été lue à haute voix dans le camp.

Elle a écrit : « Salut mon amour. Tu nous manques tellement et nous avons vraiment besoin de câlins papa, mais heureux que tu les partages avec tes camarades de camp.

“Les filles aiment le sport et se lancent dans tout en ce moment et le petit homme aime la vie, la fracasse, apprend de nouveaux mots.”

Actualités Splash

Zara a dit que les enfants avaient manqué à Mike alors qu’il était dans la jungle[/caption]