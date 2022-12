Zara Tindall plaisante en disant que Mike la “trompait” avec sa femme de la jungle, Sue Cleaver, alors qu’ils se réunissaient après I’m A Celeb

ZARA Tindall a plaisanté en disant que son mari Mike la “trompait” avec sa femme de la jungle Sue Cleaver pendant son passage dans la jungle I’m A Celebrity.

Les fans de l’émission ITV sont dégoûtés que ce soit terminé pour une autre année… mais ne vous inquiétez pas, il y a un dernier épisode diffusé demain.

ITV a capturé ce que les visages célèbres ont fait après avoir été expulsé du programme pour I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! Le spectacle de sortie.

Le spin-off suit chaque célébrité alors qu’elle tente de reprendre une vie normale après des semaines de consommation de riz et de haricots.

Le neuvième camarade de camp a rejeté l’émission était Mike Tindall, 44 ans.

Les fans ont été choqués de voir sa femme Zara – qui est la nièce de King – lui faire un énorme câlin alors qu’elle le saluait sur le célèbre pont.

Dans les scènes qui doivent être diffusées demain, Mike évoque son amitié avec Sue Cleaver de Corrie.

Mike dit à Zara: “Je suis désolé d’avoir eu une femme de camp là-bas (Sue), mais elle était brillante.”

Zara plaisante : “Tu me trompes.”

Mike et Zara sont ensemble depuis 2004, mais se sont mariés en 2011.

Ils partagent trois enfants Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un.

L’as du rugby Mike s’est lié d’amitié avec l’actrice Sue d’Eileen Grimshaw.

La paire s’est bien entendue dès le début, entrant dans la jungle ensemble aux côtés de la star de Hollyoaks, Owen Warner.

Ils ont même comploté une révolution après que l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a été annoncé plus tard comme camp.

Mike était toujours là pour Sue.

Il l’a réconfortée lorsque la star du savon s’est sentie submergée et a fondu en larmes alors que les choses devenaient trop difficiles pour elle.

Pendant ce temps, Mike aimait partager un aperçu de sa relation avec Zara avec ses camarades de camp.

Pendant son séjour dans la jungle, Mike a discuté de leur premier rendez-vous arrosé.

Plus tôt cette semaine, la légende du rugby a révélé que Zara avait enfreint une règle stricte pendant qu’il était dans l’émission.

S’exprimant sur Good Morning Britain, le père de trois enfants a déclaré: “La chose la plus difficile à propos de tout le spectacle, surtout quand vous avez aussi trois petits, c’est d’être absent pendant cette période de temps.

« À l’origine, elle [Zara] n’allait pas m’écrire la note. je les porte [the family] assez près de la surface en tout cas.

“Dans cette situation, j’ai essayé de mettre les émotions assez bas, alors je voulais que mon frère écrive la lettre et il me retirerait un peu plus le mickey pour que ce soit une mise à la terre plutôt que de tout ramener à la surface .

« Elle était sournoise avec moi. C’était une petite sournoise, elle était là, donc ça m’a un peu fait ça.