Zara Tindall étourdit dans une mini robe verte alors que Matt Hancock et sa petite amie Gina se préparent pour l’afterparty I’m A Celeb

ZARA Tindall était magnifique alors qu’elle se préparait pour la soirée de clôture I’m a Celebrity.

Le royal, 41 ans, était sur place pour soutenir son mari Mike, 44 ans, qui a terminé quatrième du concours.

Elle a opté pour une mini-robe verte, montrant ses longues jambes alors qu’elle accessoirisait avec un sac métallique.

Également à la fête était le finaliste Matt Hancock qui a coordonné avec sa petite amie Gina Coladangelo en blanc.

Gina, 45 ans, a tout mis en œuvre dans une combinaison à dos nu tandis que Matt, 44 ans, s’est habillé d’une chemise blanche et d’un jean bleu.

Je suis une championne des célébrités Jill Scott était loin de son alter ego de la jungle alors qu’elle affichait un affichage glamour.

La Lionne a montré son bronzage australien dans une combinaison noire à épaules dénudées, ceinturée à la taille.

Elle portait ses cheveux bruns en queue de cheval et rayonnait pour les photographes à son arrivée.

Boy George s’est démarqué comme toujours avec un chapeau rouge vif en arrivant avec une copine.

La présentatrice de A Place in the Sun, Scarlette Douglas, était jolie dans un pantalon bleu vif et un haut imprimé.





Seann Walsh est arrivé à la fête avec sa petite amie enceinte Grace Adderley, qui a affiché sa bosse florissante dans une jolie robe rayée.

Pendant ce temps, Babatunde Aléshé semblait prêt à faire la fête en arrivant avec la sœur de Charlene White.

