Mike Tindall a annoncé que sa femme Zara Tindall, 39 ans, petite-fille de la reine, est enceinte de leur troisième enfant.

Le couple, qui vit au domaine Gatcombe de la princesse Anne à Gloucester, est déjà les parents de Mia Grace, six ans, et de Lena Elizabeth, deux ans.

L’ancienne star de England Rugby, 41 ans, a parlé de la bonne nouvelle sur le podcast qu’il co-anime, The Good, The Bad & The Rugby.

Il a déclaré à Alex Payne et James Haskell: « Cela a été une bonne semaine pour moi, j’ai eu un petit scan la semaine dernière – le troisième Tindall en route. »

Les deux précédentes grossesses du couple ont été officiellement annoncées par Buckingham Palace, il s’agit donc d’une approche beaucoup plus décontractée de la part des Tindall.

Mike a ajouté: « Je voudrais un garçon cette fois, j’ai deux filles, je voudrais un garçon. J’adorerai que ce soit un garçon ou une fille – mais s’il vous plaît, soyez un garçon.

Il a ensuite plaisanté sur le fait que le couple envisageait de nommer l’enfant pour refléter le fait qu’il avait été conçu pendant la pandémie.

«Nous ne savons pas quoi faire, Covi ou Covina – je ne sais pas où aller avec les noms», gloussa-t-il.

Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré: « Sa Majesté et le duc d’Édimbourg sont conscients et ravis. »

La reine et le prince Philip ont actuellement huit arrière-petits-enfants. Le bébé est la deuxième arrivée royale sur le chemin car la cousine de Zara, la princesse Eugénie, attend son premier enfant l’année prochaine.

Zara, photographiée en septembre avec son chien avant de participer à la discipline de cross-country lors des essais hippiques internationaux de Burnham Market à Norfolk

Zara a reçu un MBE en 2007 pour ses services à l’équitation. Elle a rencontré Mike lors de la campagne anglaise de la Coupe du monde de rugby en Australie en 2003. Photographiée en septembre en compétition de dressage lors des essais hippiques internationaux de Burnham Market à Norfolk

Si Zara est enceinte de 12 semaines – le scan après lequel de nombreux couples annoncent qu’ils attendent – cela signifie qu’elle est probablement attendue en été, vers juin.

Zara, 39 ans, et son mari Mike, ont accueilli leur fille aînée Mia en 2014.

Elle a révélé en décembre 2016 qu’une grossesse annoncée le mois précédent s’était terminée par une fausse couche.

Deux ans plus tard, dans une interview avec le Sunday Times, Zara a parlé de la dévastation de la perte du bébé et a révélé qu’elle avait subi une deuxième fausse couche avant de tomber enceinte de sa fille Lena.

Zara a déclaré que la partie la plus difficile de sa première fausse couche était de devoir en informer le monde parce que la nouvelle de la grossesse avait été rendue publique.

Zara, 39 ans, et son mari Mike, ont accueilli leur fille aînée Mia en 2014. Photographiés ensemble aux Barbury International Horse Trials

Elle a expliqué: «Dans notre cas, c’était quelque chose de vraiment rare; c’était la nature qui disait: « Celui-ci n’est pas bien ». J’ai dû passer par l’accouchement parce que c’était si loin.

On pensait que Zara était enceinte d’environ quatre mois au moment de sa première fausse couche.

On ne sait pas quand la fausse couche de Zara s’est produite, mais cela se serait produit entre décembre 2016 et octobre 2017, lorsqu’elle est tombée enceinte de Lena.

Parlant des fausses couches de sa femme, Mike a déclaré: « Z est très bon, toujours prudent à cause de choses qui se sont produites dans le passé, et j’ai vraiment hâte d’y être. »

Zara était enceinte de Lena au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en mai 2018 et a été filmée en train de se tourner vers son mari pour lui dire qu’elle avait désespérément besoin des toilettes.

Zara a reçu un MBE en 2007 pour ses services à l’équitation et a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2012 en tant que membre de l’équipe de concours complet de Grande-Bretagne.

En août 2020, Tindall a été sélectionnée pour sa première apparition dans l’équipe britannique en compétition à la prestigieuse FEI Nations Cup à Le Pin au Haras, en France. En septembre, elle a monté son nouveau cheval Happenstance aux épreuves internationales de cheval de Cornbury dans l’Oxfordshire, participant à l’épreuve de dressage.

Zara a continué à concourir lors de ses précédentes grossesses.

Tout au long des restrictions de verrouillage de la pandémie de coronavirus, Zara et Mike ont exprimé leur soutien aux travailleurs de la santé.

Au cours de l’été, Mike a partagé une photo de lui et de Zara applaudissant des employés du NHS sur Instagram. Le couple arborait leurs t-shirts Kindred, dont la totalité des bénéfices va à NHS Charities Together.

Zara, la fille de la princesse Anne, et Mike vivent une vie relativement discrète à Gatcombe Park, situé au cœur des Cotswolds, à seulement quelques kilomètres de Highgrove, la maison du prince Charles à Tetbury, à proximité.

Zara avec sa fille Lena pendant le Festival of British Eventing à Gatcombe Park, Gloucestershire

Mike a admis pendant le podcast que s’il adorerait le bébé si c’est une fille, il aime un garçon. Photographié avec Lena à Gatcombe

La reine a acheté le manoir classé Grade II pour sa fille unique et son mari d’alors, le capitaine Mark Phillips, comme cadeau de mariage, et le couple a déménagé en 1977 – et a élevé leurs deux enfants, Peter et Zara, sur le domaine.

Zara a rencontré Mike lors de la campagne victorieuse de la Coupe du monde de rugby en Australie en 2003.

Ils ont annoncé leurs fiançailles et, comme l’exige la loi de 1772 sur les mariages royaux – qui a depuis été abrogée – la reine a donné son consentement à leur mariage lors d’une réunion du Conseil privé le 10 mai 2011.

Le couple s’est marié le 30 juillet 2011.

Zara est la marraine du prince George, le fils de son cousin, le duc de Cambridge.