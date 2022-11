Zara Tindall devient la première royale à visiter la jungle I’m A Celebrity pour rencontrer son mari Mike

ZARA Tindall a profité du soleil en Australie après avoir rencontré son mari Mike avant le Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! finale ce soir.

La royale a été photographiée en train de se promener dans Byron Bay – à une heure de route du camp – malgré les spéculations selon lesquelles elle ne serait pas là pour rencontrer son mari sur le célèbre pont de corde.

Zara Tindall arrive en Australie pour rencontrer son mari Mike

Zara, Mike et leurs trois enfants

Zara, 41 ans, avait disparu des rangs des amis et de la famille qui sont arrivés sur la Gold Coast à temps pour que les stars commencent à être expulsées de l’émission ITV1.

Mais nos photos exclusives montrent Zara “heureuse et détendue” lors d’une promenade en short en jean et t-shirt rayé.

Les spectateurs ont vu la petite-fille de la défunte reine entrer dans une boutique de mode et un magasin de lunettes de soleil.

L’un d’eux a déclaré: “Zara avait l’air très heureuse et détendue alors qu’elle se promenait dans les magasins locaux. Il semble que Mike obtiendra sa réunion dans la jungle après tout.

Et Zara a regardé l’émission d’hier soir mettant en vedette Mike déguisé en super-héros appelé Quicksilver participant au défi Celebrity Cyclone.

Mike a été entendu chanter: “Parce que j’ai mon pantalon serré… J’ai mon pantalon serré.”

Il a déclaré: «Cela va être divertissant. Je suis gazé.

Pendant le défi, Mike s’est attaqué de manière hilarante à son camarade de camp Matt Hancock pour mettre la main sur l’une des stars dont il avait besoin.





Matt a plaisanté: “Je me suis fait atterrir par Mike Tindall!”

L’ancien as du rugby anglais, Mike, 44 ans, est devenu la plus grande signature de l’émission basée en Australie lorsqu’il a accepté de faire partie du casting de célébrités cette année.

Et il a continué à conquérir les fans avec son sens de l’humour, son stoïcisme lors d’horribles Bushtucker Trials et son pantalon de contrebandier de perruches accrocheur.

Zara a été photographiée en train de se promener dans Byron Bay – à une heure de route du camp

Les spectateurs ont vu la petite-fille de feu la reine entrer dans une boutique de mode et un magasin de lunettes de soleil

Son passage l’a également vu donner des informations fascinantes sur la famille royale et sa relation avec Zara, qu’il a épousée en 2011.

Plus tôt dans la série, il a dit à ses camarades de camp que le couple s’était rencontré lorsqu’il était allé boire un verre pour se défouler après avoir été exclu de l’équipe de la Coupe du monde.

Il a ajouté: “Premier rendez-vous réel, je viens de sortir pour le déjeuner et ça a fini par être assez alcoolisé. Ensuite, nous avons compris que nous aimions tous les deux nous faire défoncer.

Dans un épisode ultérieur, interrogé par Owen Warner sur la question de savoir si son statut le mettait sous pression, il a répondu: “Non, parce que nous étions d’abord amis.

“Ensuite, William et Harry étaient de grands fans de rugby à l’époque, nous les avions donc rencontrés à plusieurs reprises. J’ai rencontré plus de membres de la famille que tu n’en aurais normalement rencontré de la femme avec qui tu commences à sortir.

Zara – la nièce du roi Charles – a également été entendue dans la jungle elle-même, après avoir écrit une lettre à Mike qui a été lue à haute voix dans le camp.

Elle a écrit : « ‘Salut mon amour. Tu nous manques tellement et nous avons vraiment besoin de câlins papa, mais heureux que tu les partages avec tes camarades de camp.

«Les filles aiment le sport et se lancent dans tout en ce moment et le petit homme aime la vie, la brise, apprend de nouveaux mots.

“Z, M, L et L. x”

Mike et Zara, qui sont ensemble depuis 18 ans, ont trois enfants : Mia, huit ans, Lena, quatre ans et Lucas, un an.

Le plus jeune enfant, Lucas, a également été mentionné à la télévision, alors que Mike racontait l’histoire de sa naissance “rapide” au domaine de la princesse Anne, Gatcombe Park dans le Gloucestershire.

Il se souvient : “Alors que nous allions chercher nos affaires à l’hôpital, elle (Zara) est sortie du bain, elle pouvait à peine se tenir debout, elle tremblait.

“La sage-femme était comme: ‘Elle ne fait pas l’hôpital.’ Elle était comme, ‘Tu ne veux pas livrer dans la voiture.’

« (Je suis allé) dans la salle de gym (et j’ai eu) deux tapis de gym (à mettre) dans la salle de bain… c’était rapide cependant, à partir de ce moment. Elle m’a presque étouffé à mort. (Mais) Vous ne pouvez rien dire, n’est-ce pas ? « Peux-tu lâcher prise, tu me fais vraiment mal ?

Hier soir, Mike avait une cote de 9/1 pour gagner le spectacle, tandis que la Lionne Jill Scott est restée la tête de liste avec une cote de 2/5 pour gagner.

Les photos exclusives du Sun montrent une Zara "heureuse et détendue" lors d'une promenade en short en jean et en t-shirt rayé

L'un d'eux a déclaré: "Zara avait l'air très heureuse et détendue alors qu'elle se promenait dans les magasins locaux"