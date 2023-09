Zara ramène des talons sensibles qui peuvent être portés toute la journée | Divertissement | L’impression des États-Unis

Il y a quelques jours Marta Ortega a opté pour la présentation de la collection Zara x Steven Meisel pour des talons hauts sensés. Le président du groupe Inditex a présenté en première l’un des modèles créés par le photographe qui se distinguait par son talon chatonc’est-à-dire très peu de centimètres de haut, plus précisément trois.

La femme d’affaires a ainsi confirmé le retour des salons les plus confortables qui s’adaptent à tous les styles et qui peuvent être portés toute la journée sans avoir mal aux pieds, et plus particulièrement dans le cas des femmes enceintes comme Marta, qui attend son troisième enfant.



Chaussures de la collection Zara x Steven Meisel Zara

Après avoir épuisé les chaussures Steven Meisel en un clin d’œil, Zara vient de mettre en vente deux modèles qui suivent cette tendance phare des looks automnaux. La marque explose les ventes avec deux chaussures à bride arrière dotées également d’un bout pointu, un détail déjà aperçu sur les podiums.



Zara chaussures à bride arrière Zara

Le premier d’entre eux a pour protagoniste l’homme noir infaillible. Une chaussure en cuir qui présente le détail de fines brides avec une boucle sur le devant et un talon de cinq centimètres. Ce modèle est une fusion des escarpins classiques et des Mary Janes, un autre modèle très à la mode.



Zara chaussures à bride arrière Zara

Son prix est 29,95 euros et actuellement dans la boutique en ligne, il reste très peu d’unités des tailles 38 et 39. Ceux qui correspondent à un 41 ou un 42 ne peuvent pas acheter leur numéro pour le moment mais ils peuvent activer la notification par e-mail dès qu’elle sera disponible.

Le deuxième design est exactement le même mais change le noir en métallisé, rejoignant ainsi les tendances des vêtements et accessoires dans ces tons futuristes. Une conception qui coûte cher 35,95 euros, qui connaît un succès encore plus grand puisque tous les numéros sont déjà épuisés. La bonne nouvelle est qu’ils seront bientôt de nouveau en vente car la fonction de notification par e-mail est activée.



Zara chaussures à bride arrière Zara

Les deux modèles sont parfaits à porter à tout moment de la journée. Ils peuvent être portés avec un costume composé d’une veste -ou d’un gilet- et d’un pantalon, ainsi qu’avec un ensemble chemise blanche et jean ou avec une robe en maille. Vous pouvez également opter pour un look total blanc et ajoutez une touche de couleur avec les chaussures.