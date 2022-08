Zara perd la bataille pour changer de nom contre le propriétaire de la petite boutique House of Zana

Une petite boutique au Royaume-Uni a remporté une bataille de marques avec le géant de la mode Zara, au motif que leur entreprise est « conceptuellement identique ». Selon la BBC, Amber Kotrri dirige une maison de Zana basée à Darlington et le géant de la grande rue lui a dit que son entreprise était similaire à la leur. Maintenant, après avoir remporté la bataille de la marque avec Zara, Amber serait “sur la lune”. Le rapport a ajouté que Zara avait précédemment soutenu que les deux marques avaient un “degré élevé de similitudes visuelles et orales”. Cependant, le lien entre les deux aurait été jugé “trop ​​inconsistant” par le tribunal.

Révélant qu’elle se sentait soulagée après le jugement, Amber a déclaré que c’était “un véritable poids sur mes épaules”. Selon la BBC, Amber a déclaré : “Cela fait plus d’un an et c’est très stressant pour ma vie familiale, en tant que mère de trois jeunes enfants, ainsi que pour l’entreprise, car il y a eu des heures et des heures à préparer des documents de preuve.” De plus, elle a dit que la période avait été plus difficile même parce que “la date d’accouchement de sa fille coïncidait avec l’heure à laquelle la dernière preuve était due”. Alors qu’elle a reçu la décision du tribunal par e-mail alors qu’elle se rendait au théâtre avec ses trois enfants, elle a mis plusieurs jours à rassembler son courage et à ouvrir le courrier.

Elle a dit que comme elle avait des «papillons» dans l’estomac, elle «ne pouvait pas vraiment comprendre grand-chose» du long document. Cependant, elle s’est sentie soulagée après avoir regardé des mots comme “l’opposition est infructueuse”. Cela lui a fait croire qu’elle pouvait maintenant continuer à développer son entreprise. Elle a dit: “Ça a été tellement stressant – mais nous avons gagné.” Plus tôt, Zara aurait fait valoir que la demande de marque d’Amber devait être refusée car son nom était trop identique et que cela pouvait finir par confondre le client avec sa marque pour une autre.

En mai, Amber se serait représentée elle-même au tribunal et aurait informé l’audience qu’il n’y avait “aucune probabilité” de confondre les marques. Cependant, Julia King, qui représentait Zara, a déclaré que le nom de Zana n’était qu’à “une petite trace de pinceau” des géants de la mode. Poursuivant plus loin, Julia a déclaré que la marque d’Amber n’était «pas distinctive et uniquement descriptive» et qu’elle pourrait constituer une «menace sérieuse» pour la marque de son client si le marché était encombré de marques d’apparence et de consonance similaires. Mais, Matthew Williams, qui est le greffier du tribunal, a jugé qu’il était convaincu que si un “lien mental” était établi par les clients entre les deux marques, il serait “trop ​​inconsistant et éphémère” pour entraîner une “exploitation” de la réputation de Zara.

