Zara n’est pas une joueuse – elle est confiante et amie avec Olivia depuis des années, dit son ami et Demi Jones de Love Island

Demi Jones de LOVE Island a couru pour défendre sa meilleure amie Zara Deniz Lackenby-Brown – insistant sur le fait qu’elle n’est pas une “joueuse de jeux”.

Le mannequin Zara, 25 ans, a certainement ébouriffé quelques plumes, dont la boxeuse Olivia Hawkins, après avoir attiré l’attention du footballeur Tom Clare, 23 ans.

Depuis que Zara est entrée dans la villa comme une bombe, les deux dames se sont instantanément détestées et ont eu de nombreux affrontements vicieux alors qu’elles se battaient pour rester dans la villa.

Zara a qualifié Olivia de la plus “double face”, tandis qu’Olivia a riposté et l’a qualifiée de “joueuse de jeu” lors d’un échange houleux.

Maintenant, la saison six Islander Demi a critiqué les accusations selon lesquelles son amie joue à un jeu et a déclaré qu’elle était une fille confiante qui ne se contenterait pas de moins.

S’adressant exclusivement à The Sun, Demi a déclaré: “Zara n’est pas une joueuse, Zara est juste très confiante et elle connaît sa propre valeur et ne se contente de rien.

«Elle peut sembler se présenter comme ça, mais c’est parce qu’elle sait ce qu’elle veut et ne va pas se contenter de rien de moins.

“C’est une fille confiante et elle sait ce qu’elle veut.”

Demi a également évoqué les rumeurs selon lesquelles Zara et Olivia avaient eu une querelle secrète avant le spectacle après que The Sun ait révélé qu’ils étaient apparus dans le même clip vidéo.

Dans des images déterrées pour le clip du chanteur de RnB Dapz, Take Me Away, les deux filles ont été vues se prélasser au bord de la piscine en bikini au milieu d’une fête à la maison dans les collines d’Hollywood.

Les détectives d’Internet avaient déjà déterré d’anciens messages Instagram qui prouvent que le couple commentait au moins les publications de l’autre des années avant leur entrée dans la série.

Faisant la lumière sur la querelle, Demi a déclaré que le couple était ami depuis des années et s’était peut-être brouillé en travaillant ensemble sur un tournage musical.

“Ils sont amis depuis très longtemps – à Londres, tout le monde connaît tout le monde, donc je suis sûr que quelque chose a dû se passer”, a déclaré Demi.

“Ils se connaissaient avant la villa, je connais aussi Olivia.

«Ils jouent ensemble dans des vidéoclips et c’est peut-être quelque chose à voir avec ça.

“Je pense qu’ils l’ont résolu maintenant, j’espère qu’ils pourront passer outre et Olivia pourra trouver quelqu’un et Zara s’en ira avec Tom.”

La romance de Zara et Tom a été loin d’être fluide et les fans ont récemment accusé Tom Clare de “jouer” deux des filles.

Mais Demi a admis que Zara et Tom pourraient être en sursis à l’approche rapide de Casa Amor.

Elle nous a dit lors du gala de Dirty Dancing mercredi soir : « Je pense qu’elle aime bien Tom, c’est aussi son genre à l’extérieur, donc je pense qu’ils vont rester ensemble.

“Mais je suis juste inquiet car Casa Amor approche et évidemment ils ne sont pas ensemble depuis si longtemps, peut-être que leurs yeux vont se demander, mais pour l’instant je pense qu’elle semble installée avec Tom.”

Demi a dit qu’elle n’avait aucune idée que son amie actrice entrait dans la villa et qu’elle a eu le choc de sa vie lorsqu’elle a vu la vidéo promotionnelle de Zara plus tôt cette semaine.

“Elle a gardé le secret pour que personne ne le sache”, a ajouté Demi.

“C’était un choc absolu, je buvais mon thé et je me disais” Oh mon dieu “, alors oui, c’est une de mes amies à la maison, donc je dois la soutenir.”

Zara s'est retrouvée dans un triangle amoureux avec Tom et Olivia