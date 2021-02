Zara McDermott a révélé qu’elle avait subi un travail de seins en novembre, mais qu’elle avait fini par souffrir d’un abcès douloureux.

L’ancienne star de Love Island – qui joue désormais sur Made in Chelsea – a annoncé qu’elle était passée sous le couteau dans une vidéo de 16 minutes téléchargée sur son compte YouTube jeudi.

La personnalité de la réalité, Zara, 24 ans, a déclaré qu’elle avait tardé à s’ouvrir pour avoir amélioré sa poitrine « jusqu’à ce qu’ils soient guéris et que je me sentais super heureux et confiant à ce sujet. »

Au cours de la vidéo candide, la bombe a expliqué qu’elle ne voulait pas d’implants énormes ou « quoi que ce soit qui aurait l’air bizarre » et qu’elle a été incitée à avoir le pincement après avoir révisé son mode de vie et perdu du poids.







Elle a ajouté qu’elle pensait à l’opération pendant un an et demi avant de sauter le pas et qu’elle voulait changer de poitrine car elle avait deux tailles de bonnet différentes.

Le concurrent de X Factor Celebrity a déclaré: « C’était une procédure très compliquée – enfin pas très compliquée – mais plus compliquée qu’un simple » Je voudrais des seins plus gros, s’il vous plaît « . »

Zara a déclaré: « Je pense à cette chirurgie depuis un certain temps probablement pour moi peut-être environ un an et demi. Cela fait essentiellement depuis que j’ai perdu un peu de poids. »

Elle a poursuivi: « J’ai fini par avoir une poitrine complètement plate jusqu’à ce que mon mamelon commence, puis tout le tissu mammaire serait là-bas, c’était une chose qui était ennuyeuse car je devais vraiment hisser mes seins pour obtenir une forme ou clivage. »







Zara a également ajouté qu’il commençait à devenir de plus en plus asymétrique avec l’âge, car un sein était « pratiquement deux tailles plus gros que l’autre ».

Après avoir rencontré un chirurgien, elle a expliqué qu’il avait été décidé qu’elle aurait une réduction sur le plus gros sein puis un implant inséré et l’autre sein aurait un implant plus grand pour compenser la différence de taille.

Expliquant comment le côté avec la réduction était plus douloureux et exigeait plus d’attention, elle a dit que son médecin « avait fini de resserrer tous les ligaments du côté » et qu’elle était partie avec une cicatrice beaucoup plus grande sous ce sein.

Parlant de son expérience postopératoire, elle a déclaré: «Le processus de guérison n’est pas joli, ce n’est pas le cas.







«J’ai eu quelques complications avec ce côté, je pensais que je l’avais infecté mais j’ai fini par avoir un abcès.

« C’était vraiment stressant et assez douloureux. »

Expliquant que ce n’est pas inhabituel, elle a dit: « C’est vraiment courant avec des blessures plus longues, je pense que lorsque je me suis surmené et même maintenant, quand je lève mon bras, je me sens serré. »

Zara a ensuite bouclé la vidéo en disant à ses fans qu’elle était satisfaite des résultats et contente d’avoir eu la procédure.

