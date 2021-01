Zara McDermott fait souvent la promotion d’un mode de vie sain en ligne.

Et alors qu’elle publiait un cliché de retour samedi soir, plusieurs de ses partisans ont ressenti le besoin d’arrêter de se gaver de nourriture dans le but d’obtenir un corps comme la star de Made In Chelsea.

L’ancienne personnalité de Love Island, Zara, 24 ans, s’est rendue sur sa grille, au milieu du verrouillage national, pour réfléchir aux moments où elle a pu visiter des climats plus chauds et s’ébattre sur le sable.

Les clichés de retour provoquant l’envie ont montré la beauté génétiquement bénie posant sur une plage dans un bikini turquoise qui permettait à ses abdos en planche à laver et à ses jambes minces de prendre le devant de la scène.

Le corps bronzé de Zara se vantait d’un bronzage doré et elle souriait avec un bandana rose au sommet de ses mèches ombrées dans les offres capturées à Fuerteventura au cours de l’été.







(Image: zara_mcdermott / Instagram)



Elle a tapé à côté des deux clichés: «archives de l’été 20».

La section des commentaires sous les superbes téléchargements était remplie de compliments pour Zara et certains de ses fans ont expliqué que sa forme serrée les avait amenés à repenser leurs choix alimentaires.

L’un a taquiné: « Exactement pourquoi je devrais arrêter de manger des gaufres et des gâteaux. »

Une seconde suivit: « Regardant ça et grignotant un énorme dîner rôti. »

Plusieurs des adeptes de Zara ont partagé leurs espoirs d’être aussi en forme qu’elle en écrivant: « Objectifs corporels » sous l’image.







(Image: zara_mcdermott / Instagram)



Zara a récemment riposté après qu’un troll lui ait fait honte sur les réseaux sociaux.

La bombe avait dit qu’elle avait perdu trois pierres – provoquant une réaction violente d’un troll en ligne.

L’un d’eux a écrit: « J’ai lu qu’elle mesurait 7 livres et 5 » 6. Si c’est vrai, elle a un poids insuffisant. Le corps est certes superbe mais deffo insuffisant. « (Sic)

La starlette a critiqué les affirmations du troll selon lesquelles elle ne pesait que 7 livres en pierre alors qu’elle révélait ses secrets de perte de poids.

Zara a expliqué qu’elle avait perdu du poids en mangeant sainement et en faisant régulièrement de l’exercice dans sa routine.







(Image: zara mcdermott / Instagram)



Elle a répondu: « Désolé de devoir continuer à m’expliquer ici, mais je ne suis certainement pas 7 livres et 7 livres. J’ai beaucoup appris sur l’affichage de mon poids exact avant et après car cela peut être dommageable, et c’est quelque chose que je ne ferais jamais. maintenant.

« Oui, j’ai partagé que j’ai perdu presque 3 pierres (en fait moins de trois pierres) mais personne n’est complètement conscient de mon poids à mon poids le plus lourd absolu et de mon poids actuel.

« Il est tout à fait injuste pour les gens de faire des déclarations disant que je pèse un certain poids alors qu’ils ne l’ont jamais entendu de ma part. Il n’y a rien de mal avec moi à une taille 10 et moi à une taille 6. Je m’aime dans les deux photos.

« Je veux juste être utile et motiver d’autres personnes qui sont sur la même voie que moi pour mener une vie plus saine. Il n’a jamais été question de perte de poids. Et ce n’est pas de perte de poids. »

