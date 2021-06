Zara McDermott étourdit en minuscule bikini alors qu’elle révèle qu’elle a lutté sur Love Island après avoir abandonné le travail qu’elle ‘aimait’

ZARA McDermott a admis qu’elle avait lutté sur Love Island après avoir abandonné son travail de conseillère gouvernementale.

Le jeune homme de 24 ans travaille maintenant à temps plein en tant qu’influenceur sur les réseaux sociaux, comptant des millions d’adeptes.

La superbe Zara McDermott a déclaré qu'elle était «timide» et que la villa était une expérience de «test de caractère»

S’adressant à The Sun’s TV Mag, Zara a déclaré: « J’avais 21 ans quand je suis allé sur Love Island, mais j’étais toujours timide et introvertie, donc c’était l’expérience la plus testant le caractère.

« Vous êtes entouré de gens qui sont de si grandes personnalités.

« J’ai été plongé dans le grand bain avec un énorme groupe de personnes, essayant de se démarquer et d’être vous-même.

«Parfois, je ne sais même pas comment je suis arrivé à la série – je ne suis pas une fêtarde, je ne suis pas une personne extravertie. Je suis une personne assez calme et détendue.

Zara, 25 ans, travaille désormais comme influenceuse sur les réseaux sociaux sur Instagram

Zara a joué dans la série 2019 de Love Island

« J’ai remis en question le fait de le faire parce que j’aimais mon travail et que je n’étais pas sûr de vouloir le quitter. Mais maintenant – cela semble étrange et certaines personnes ne croient pas que ce soit un vrai travail – je trouve qu’influencer est un travail assez créatif. Je ne sais pas combien de temps je vais le faire, alors pourquoi ne pas le maximiser ? »

La relation de Zara avec Adam Collard n’a duré que huit mois une fois qu’ils ont quitté Love Island 2018.

Après son passage dans l’émission de rencontres ITV2, Zara est depuis apparue dans The X Factor: Celebrity, Made in Chelsea, et a présenté des documentaires acclamés pour la BBC.

Zara a fait des choses avec Adam Collard quand ils ont quitté la villa





The Sun a récemment révélé comment Zara allait succéder à Stacey Dooley en tant que nouveau visage des documentaires de la BBC Three avec une nouvelle série sous le titre générique « Zara Uncovers… »

Un initié de la télévision a déclaré : « Les patrons du Beeb ont été impressionnés par les deux documentaires qu’elle a réalisés pour BBC Three sur deux sujets extrêmement sérieux et délicats. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents que les téléspectateurs, en particulier les plus jeunes, trouveront pertinents.

« Ils pensent avoir trouvé cela chez Zara, un digne successeur de Stacey qui prend de plus en plus une variété de spectacles différents en dehors de ses racines factuelles. »