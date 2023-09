Zara McDermott éblouit en blanc alors qu’elle fait ses débuts avec Strictly en dansant le cha-cha-cha

ZARA McDermott a montré qu’elle était brûlante sur la piste de danse lors du spectacle d’ouverture de Strictly Come Dancing hier soir.

La documentariste de 26 ans, éblouie en blanc pour le cha-cha-cha avec son partenaire Graziano Di Prima, 29 ans, lors de sa première routine à la compétition BBC.

Pennsylvanie

Zara McDermott éblouie en blanc pour le cha-cha-cha avec son partenaire Graziano Di Prima[/caption] Pennsylvanie

Angela Rippon a reçu une ovation debout de la part de deux juges alors qu’elle levait sa jambe vers sa tête avec le pro Kai Widdrington[/caption]

Elle a marqué 19 points sur 40 possibles, le juge Anton Du Beke, 57 ans, commentant : « Je pense que vous serez à surveiller. »

Pendant ce temps, l’ancienne lectrice de journaux Angela Rippon, 78 ans, a reçu une standing ovation de la part des juges Shirley Ballas, 63 ans, et Motsi Mabuse, 42 ans.

Et le juge Craig Revel Horwood, 58 ans, a décrit la routine comme « à couper le souffle » après avoir levé la jambe jusqu’à sa tête pendant sa routine avec le pro Kai Widdrington, 28 ans.

Pendant ce temps, l’acteur d’EastEnders Bobby Brazier, 20 ans, a marqué 29 points bien qu’il ait admis n’avoir jamais regardé l’émission avant de s’inscrire.

Il a dansé le foxtrot avec sa partenaire Dianne Buswell, 34 ans, sur All About You de McFly, et a fait monter les larmes aux yeux de son père Jeff Brazier, 44 ans, qui était dans le public.

Shirley a déclaré : « Votre énergie est attachante, votre posture, elle était absolument magnifique, nous étions sous le choc de votre jeu de jambes. »

Mais c’est l’acteur de Casualty Nigel Harman, 50 ans, qui a « volé la vedette » avec son Pasodoble alors qu’il est en tête du classement avec 32 points aux côtés de sa partenaire Katya Jones, 34 ans.

Craig a déclaré: « Je ne voudrais pas être en compétition avec toi, chérie, c’était la danse de la nuit. »

Pennsylvanie

Bobby Brazier a marqué 29 points en dansant le foxtrot avec Dianne Buswell[/caption]