Zara McDermott dit que la perte de poids spectaculaire de 3 pierres a été stimulée par la mort de Nan

Zara McDermott a riposté aux vils trolls qui l’ont qualifiée d ‘«anorexique» après avoir laissé tomber un peu moins de trois pierres.

L’ancienne star de Love Island, 23 ans, a choqué le monde en ligne ces derniers jours en révélant qu’elle avait perdu énormément de poids depuis juin de l’année dernière.

Mais les haters cruels ont commenté son nouveau physique et l’ont qualifiée de «malsaine» après avoir révélé qu’elle avait changé son régime et sa routine d’exercice pour l’aider à atteindre son nouveau corps plus mince.

Cependant, la star de télé-réalité a rétabli tous les records en révélant que sa perte de poids avait en fait été stimulée par la mort tragique de son nan.







Zara a déclaré que sa chère nan avait subi un accident vasculaire cérébral il y a quelques années et que ses “artères étaient obstruées par une mauvaise alimentation”.

Expliquant sa décision de perdre une telle quantité de poids, elle a écrit sur son Instagram: «J’ai en fait perdu ma nan il y a quelques années.

“Et la raison en était qu’elle avait subi un accident vasculaire cérébral, ses artères étaient tellement obstruées par une alimentation si pauvre qui l’a causée. C’était l’un de mes catalyseurs pour changer mon style de vie!”







La personnalité de la télé a déclaré qu’elle était “désolée” de devoir continuer à expliquer sa décision, mais a ajouté à propos des commentaires “anorexiques”: “Je ne suis certainement pas 7 livres de pierre. J’ai beaucoup appris sur l’affichage de mon poids exact avant et après. peut être dommageable, et c’est quelque chose que je ne ferais jamais maintenant.

“Oui, j’ai partagé que j’ai perdu presque 3 pierres (en fait moins de trois pierres) mais personne n’est complètement conscient de mon poids à mon poids le plus lourd absolu et mon poids actuel.”

Exhortant les gens à arrêter la honte corporelle, Zara a poursuivi: «Il est tout à fait injuste pour les gens de faire des déclarations disant que je pèse un certain poids alors qu’ils n’ont jamais entendu cela de ma part.







“Il n’y a rien de mal avec moi à une taille 10 et moi à une taille 6. Je m’aime dans les deux photos.

«Je veux juste être utile et motiver d’autres personnes qui sont sur la même voie que moi à mener une vie plus saine.

“Il n’a jamais été question de perte de poids. Et ce n’est pas de perte de poids.”

Elle a conclu: “C’est une question d’équilibre! Comme je l’ai déjà dit, je suis naturellement mince, mais parce que j’étais dans un énorme surplus de calories et que je mangeais tellement, la mauvaise qualité de mon alimentation l’a emporté!”

Zara semble heureuse de ses progrès et a l’air incroyable dans sa nouvelle peau.

