Zara McDermott de Strictly révèle la véritable raison de sa vilaine blessure aux pieds – et blâme son partenaire de danse Graziano

Zara McDermott, candidate STRICTEMENT, dit que son partenaire de danse professionnel l’a préparée pour le premier spectacle live de samedi en lui faisant porter des chaussures pour hommes.

Elle a déclaré que Graziano Di Prima lui avait interdit de porter des talons hauts lorsqu’elle pratiquait le cha cha cha.

BBC

Dan Charity – Commandé par The Sun

Érotème

Mais cette décision s’est retournée contre elle, puisque Zara, 26 ans, s’est retrouvée avec des plaies ouvertes à l’arrière de ses talons suite à un entraînement avec des bottes pour hommes.

Dans une conversation exclusive lors des prix Who Cares Wins du Sun, Zara a déclaré : « Graziano m’a dit de ne pas choisir les talons mais de danser avec des chaussures d’homme au début.

« Il est parti me les chercher et ce sont des chaussures pour hommes avec un petit talon cubain.

«Je lui ai dit : ‘Ça ne marche pas, je dois les enlever’ et il a répondu : ‘Non, non, tu vas bien’.

« J’ai dit honnêtement que ça faisait mal et je les ai enlevés et mes pieds saignaient. Je me suis dit : « Je vous ai dit que je ne dramatisais pas ! »

« Mes pieds vont mieux cette semaine, j’ai l’impression qu’ils deviennent plus durs maintenant. »

Zara, qui était sur Love Island en 2019, a été poussée hors de sa zone de confort par l’Italien Graziano, 29 ans, dans l’émission de la BBC.

Elle a déclaré : « J’ai l’impression qu’aujourd’hui était le premier jour. J’ai l’impression que je comprends enfin.

« Honnêtement, la semaine dernière, j’étais comme un morceau de bois, mais maintenant j’ai fait des progrès.

« Je danse le cha cha cha et pour la danse, il faut avoir les jambes totalement droites.

« J’ai appris que les jambes doivent être repliées sur elles-mêmes pour être aussi droites, ce qui n’est vraiment pas naturel.

« C’est tellement bizarre et cela ne semble pas naturel de le faire, mais j’y arrive. »

Elle foulera la piste de danse lors du premier spectacle live samedi soir, où elle sera notée pour la première fois par le jury composé de Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Anton Du Beke.

Et Zara, qui réalise désormais des documentaires pour la BBC, a mis tous ses engagements professionnels de côté pour se concentrer sur la compétition.

Elle a déclaré : « Je ne travaille pas en ce moment.

« J’ai terminé mon dernier documentaire il y a quelques semaines, donc je peux maintenant me concentrer entièrement sur Strictly.

«Je suis tellement excité par tout cela. Je n’ai aucune idée des danses qui me conviendront mais j’ai hâte d’aller dans la salle de bal parce que je sais que je vais me sentir comme une princesse féerique.

Zara avait précédemment admis avoir été intimidée par son apparition dans la série, mais avait insisté sur le fait qu’elle donnerait tout.

Elle a déclaré : « Je pense que je suis probablement la plus nerveuse de ma vie.

« Je ne suis pas un artiste né ni un extraverti, c’est donc le plus grand défi de ma vie. »

Strictly est revenu en force samedi soir, avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 1,1 million de plus que lors du lancement de l’année dernière.