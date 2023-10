Zara McDermott de Strictly INTERDIT son petit ami Sam Thompson du studio – alors qu’il révèle la « vraie raison » pour laquelle il est obligé de rester à la maison

Zara McDermott de STRICTLY Come Dancing a interdit à son petit ami, Sam Thompson, de venir la voir dans les émissions en direct – et maintenant il a révélé la « vraie raison » pour laquelle il doit rester à la maison.

Lors du premier live de sa petite amie, l’ancienne star de Made in Chelsea était là pour la soutenir.

Zara a interdit à Sam d’assister à ses concerts de Strictly Come Dancing – pour une bonne raison[/caption] Pennsylvanie

Sam doit surveiller sa petite amie depuis son salon[/caption]

Peu de temps après, Zara a dit à Sam de regarder l’émission de la BBC depuis chez lui plutôt que depuis le studio – mais c’est pour une bonne raison.

Sam a expliqué pourquoi sur Hits Radio, en disant: « Si vous vous demandez pourquoi vous ne m’avez pas vu dans le public Strictly, on m’a dit de rester à la maison. »

Il a poursuivi : « Zara et moi avons convenu que je pouvais faire plus de dégâts depuis le canapé – j’entends par là recueillir plus de votes ! »

Comme les membres du public de Strictly Come Dancing ne peuvent pas apporter leur téléphone en studio, la star a expliqué qu’en restant à la maison, il pouvait encourager davantage de fans à voter pour Zara.

Il a ajouté : « Je peux aller sur Instagram et dire ‘Votez pour Zara !’ parce que le public réel du studio n’est pas autorisé à apporter son téléphone dans le studio.

« Vous ne pouvez rien faire en studio avec votre téléphone, alors nous avons pensé lancer une attaque sur plusieurs fronts avec moi sur le canapé à la maison. »

Le joueur de 31 ans a également ajouté avec effronterie que ce n’était « pas la pire chose au monde » car Strictly Come Dancing est « un spectacle assez long » – trois heures.

« Je vais être honnête, ce n’est pas la pire chose au monde parce que c’est un spectacle assez long – ça fait trois bonnes heures ! », a partagé Sam.

Le fier petit ami a déclaré que ce week-end, il « ira en ville » sur ses histoires Instagram pour s’assurer que sa petite amie survivra encore une semaine.

Sam a ajouté : « J’ai emmené Pete [Wicks] mon meilleur ami au premier spectacle et après trois danses, il s’est retourné et a dit : « C’est long, n’est-ce pas ? » Donc, je vais en ville pour raconter des histoires ce week-end et je vais m’assurer que ma petite amie navigue jusqu’à une autre semaine.

Au cours de sa première semaine sur Strictly, Sam est apparu aux côtés de son ami de télévision Pete Wicks pour encourager sa petite amie.

À l’époque, ils s’assuraient de se démarquer en portant des chemises sur mesure avec son visage imprimé dessus.

Cela survient après qu’un ancien pro de Strictly Come Dancing ait affirmé que Zara avait besoin d’un « miracle » auquel s’accrocher cette semaine.

Brendan Cole, 47 ans, a déclaré que le jeune homme de 26 ans ne resterait pas très longtemps dans la série.

Zara est devenue célèbre après avoir rejoint la quatrième série de Love Island. Elle s’est associée à Adam Collard avant d’être expulsée de la villa 10 jours plus tard.

Elle s’est glissée dans les DM de la star de Made in Chelsea, Sam Thompson, début 2019, peu de temps après avoir quitté la série.

Le couple s’est bien entendu et a noué une relation amoureuse, mais a finalement décidé de se séparer en septembre 2020 lorsqu’il est apparu que Zara avait été infidèle.

Sam a pardonné à Zara et les deux hommes ont décidé d’avancer et de surmonter leurs difficultés, pour finalement rester ensemble jusqu’à ce jour.

Strictly Come Dancing est diffusé sur BBC One les samedis et dimanches

