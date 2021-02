La star de Love Island, Zara McDermott, a admis avoir subi «10 ans de douleur» après avoir subi une épreuve de vengeance dans le porno alors qu’elle n’avait que 14 ans.

La star de la télé, 24 ans, a parlé de sa souffrance après avoir été contrainte d’envoyer une photo nue à l’un de ses camarades de classe, qui l’a ensuite partagée dans son école.

Zara a filmé un documentaire de la BBC3 sur l’expérience, et dans une interview avec The Sun, elle a admis qu’il lui avait fallu des années pour guérir.

Elle a dit: « Cela fait 10 ans de douleur

« Cela m’affecte encore à ce jour et je ne pense pas que cela disparaîtra un jour. J’étais tellement marqué par cette expérience. »

Zara allègue également qu’elle n’a pas reçu un soutien adéquat de la part de ses professeurs, affirmant qu’ils étaient « embarrassés » et n’avaient « aucune compassion » pour elle.







(Image: PA)



Elle a dit: « Vous voulez que les gens qui sont plus âgés et plus expérimentés, comme les enseignants, soient compatissants. Il n’y avait aucune compassion pour moi.

«Ils étaient tellement gênés par mon comportement qu’ils ne voulaient pas de moi à l’école. Tu sais ce que ça fait à une jeune fille?

Zara a déclaré qu’elle avait été suspendue de l’école et tourmentée par des intimidateurs – et a fini par envisager de se suicider.







(Image: zara_mcdermott / Instagram)



Elle a ajouté; « Ma vie était insupportable. L’idée de ne plus vivre était meilleure que d’avoir à faire face à la douleur que je traversais chaque jour. »

Zara a continué sa vie et après avoir quitté l’école, elle a rejoint la fonction publique avant de partir pour jouer sur Love Island.

Puis en 2018, elle a subi une autre épreuve de vengeance pornographique lorsqu’une photo qu’elle avait envoyée à un partenaire de confiance est apparue en ligne après être entrée dans la villa.





(Image: zara_mcdermott / Instagram)



Elle a décidé de ne pas porter plainte et insiste sur le fait qu’elle a réalisé le documentaire pour aider d’autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires.

Zara est catégorique que les adolescents doivent être éduqués sur les risques et dit que la police doit « réprimer les auteurs » afin que les victimes sachent qu’elles seront prises au sérieux.

En 2015, la divulgation d’images sexuelles privées sans le consentement de la personne est devenue un délit pour les amants condamnés.

Quiconque enfreint la loi peut être condamné à une peine maximale de deux ans de prison.

Zara McDermott: Revenge Porn sera disponible sur BBC Three et sur BBC iPlayer à partir du 23 février.