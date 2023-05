ZARA McDermott a déclaré que les fans qui alimentaient les rumeurs de fiançailles avaient « enlevé le plaisir » – disant qu’elle voulait que la proposition soit toujours une surprise.

La star de Love Island, 26 ans, et son petit ami Sam Thompson ont récemment déclenché des rumeurs de fiançailles lors d’un voyage en Afrique du Sud.

Instagram

Zara McDermott a déclaré que les fans qui spéculaient sur un engagement avaient « enlevé le plaisir »[/caption] Instagram

La star de Love Island a déclaré qu’elle voulait que la proposition soit une surprise[/caption]

Zara a partagé une rafale de clichés adorés avec l’ancienne star de Made In Chelsea, 30 ans, encourageant les fans à spéculer si la paire était fiancée.

Bien qu’elle ait remercié ses fidèles fans pour leur soutien, Zara a maintenant admis qu’elle aimerait que la proposition soit authentique.

S’adressant exclusivement à The Sun, Zara a déclaré: « J’aimerais vraiment me fiancer dans les cinq prochaines années, mais je pense que parfois les gens commentent tellement, cela enlève le plaisir.

« Pour moi, je suppose qu’au cours des six derniers mois, je suis tellement concentré sur ma carrière et ce que je fais, que parfois j’oublie qu’il y a des gens qui veulent ça pour nous.

« C’est tellement beau que les gens nous aiment tellement en tant que couple qu’ils ressentent cela, mais je veux aussi que ce soit comme une surprise – cela enlève la surprise. »

Le mois dernier, Sam a félicité Zara pour l’avoir aidé à repérer les signes de son TDAH non diagnostiqué.

Sam a suivi Zara dans la réalisation de films factuels et a montré un côté plus sérieux pour son documentaire Channel 4 explorant le TDAH.

Zara nous a dit aux BAFTA que le diagnostic de Sam a rendu leur relation « plus forte » et qu’ils sont enfin capables d’avoir des conversations qui étaient auparavant difficiles à aborder.

Elle a déclaré: «Lorsque vous commencez à être avec quelqu’un, vous l’excluez pour ce qu’il est et vous entrez dans cette relation en sachant et en comprenant qui il est.

«Je suppose que pour lui, il s’agissait de comprendre qui il est et pourquoi il pourrait avoir certains sentiments à certaines choses ou peut avoir certaines réactions à des choses qui peuvent être différentes de moi.

«Et comprendre pourquoi cela est si intégral et a vraiment élevé notre relation et nous a rendus plus forts, parce que maintenant, en tant que couple, nous pouvons nous asseoir et avoir des conversations appropriées sur des choses, alors que nous aurions pu avoir des points d’interrogation – comme pourquoi il se sent d’une certaine manière sur les choses ou pourquoi il laisse tout à la dernière minute ou pourquoi il oublie ses clés cinq fois par semaine.

« Le simple fait d’avoir cette compréhension et cette prise de conscience change tellement dans une relation, parce que cela signifie que je comprends pourquoi. »

Sam Thompson : est-ce le TDAH ? l’a montré alors qu’il subissait des tests après des années de signes de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention.

Parlant de la façon dont son TDAH non diagnostiqué a affecté sa relation avec Zara, Sam a déclaré au Sun : « Elle est incroyable, si je n’avais pas Zara, je dirais que cela affecterait davantage, mais elle est tellement détendue et m’aime juste pour moi.

« Je me réveille tous les matins et je me dis que ça ne peut sûrement pas être réel. »

Getty