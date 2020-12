Zara McDermott est retournée au gymnase après sa perte de poids de 3 pierres.

Les gymnases ont rouvert depuis que le verrouillage national s’est atténué et la star de Made In Chelsea n’a pas perdu de temps pour reprendre sa routine exténuante.

La star de Love Island – qui est récemment revenue avec son ex Sam Thompson – avait l’air brûlant dans son équipement de gym étriqué qui accentuait sa silhouette.

Au gymnase, elle en a profité pour prendre plusieurs photos de sa silhouette enviable dans le miroir.

Elle a écrit: « J’ai réalisé que je ne publie pas assez de messages sur le gymnase et que je devrais! Alors me voilà à partir d’aujourd’hui !!







(Image: Zara McDermott / Instagram)



«Cela a été un long 18 mois pour découvrir ce qui fonctionne pour mon corps, me traînant hors du lit certains des jours où je ne voulais pas, marchant à la salle de sport dans le froid glacial (comme aujourd’hui mais honnêtement, je ne l’ai jamais été plus heureux en moi!

« Être la meilleure version de moi-même est quelque chose que je vais entrer en 2021 en croyant et je vais faire de ma devise la devise. »

Zara a enfoncé ses talons après qu’un troll lui ait fait honte sur les réseaux sociaux ces derniers jours.







(Image: Zara McDermott / Instagram)



La bombe de Love Island avait révélé qu’elle avait perdu trois pierres, provoquant une réaction violente d’un troll en ligne.

L’un d’eux a écrit: « J’ai lu qu’elle mesurait 7 livres et 5 » 6. Si c’est vrai, elle a un poids insuffisant. Le corps est certes superbe mais deffo insuffisant. « (Sic)

La starlette a critiqué les affirmations du troll selon lesquelles elle ne pesait que 7 livres en pierre alors qu’elle révélait ses secrets de perte de poids.







(Image: Zara McDermott / Instagram)



Zara a expliqué qu’elle avait perdu du poids en mangeant sainement et en faisant régulièrement de l’exercice dans sa routine.

Elle a répondu: « Désolé de devoir continuer à m’expliquer ici, mais je ne suis certainement pas 7 livres et 7 livres. J’ai beaucoup appris sur l’affichage de mon poids exact avant et après car cela peut être dommageable, et c’est quelque chose que je ne ferais jamais. maintenant.

« Oui, j’ai partagé que j’avais perdu près de 3 pierres (en fait moins de trois pierres) mais personne n’est complètement conscient de mon poids à mon poids le plus lourd absolu et de mon poids actuel.







(Image: Instagram)



« Il est tout à fait injuste que les gens fassent des déclarations disant que je pèse un certain poids alors qu’ils ne l’ont jamais entendu de ma part. Il n’y a rien de mal avec moi à une taille 10 et moi à une taille 6. Je m’aime dans les deux photos.

« Je veux juste être utile et motiver d’autres personnes qui sont sur la même voie que moi pour mener une vie plus saine. Il n’a jamais été question de perte de poids. Et ce n’est pas de perte de poids. »