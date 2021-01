Zara Holland de Love Island s’est excusée auprès de la population de la Barbade pour une « confusion massive » après avoir été surprise en train d’essayer de fuir lorsque son petit ami a été testé positif au coronavirus.

Dans une déclaration publiée par un représentant de la famille à la Barbade Today, la Hollande a qualifié les événements de « malentendu ».

Elle a déclaré: « Je souhaite tout d’abord m’excuser auprès de tout le pays de la Barbade pour ce qui a été une confusion et un malentendu massifs lors de mon dernier séjour. »

La jeune femme de 25 ans a déclaré qu’elle «travaillait en étroite collaboration» avec les autorités après avoir été placée en détention à l’aéroport la semaine dernière.







Zara a déclaré: « Je travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités locales pour rectifier tout problème de ma part et je publierai une mise à jour et une déclaration complète qui, à mon avis, est la seule bonne chose à faire au gouvernement et aux citoyens de la Barbade.

«Je suis l’hôte de cette belle île depuis plus de 20 ans et je ne ferais jamais rien pour mettre en danger une nation entière que je n’ai que l’amour et le respect et qui m’a traité comme une famille.

Après avoir passé deux tests négatifs séparés, Zara a maintenant été autorisée à quitter une installation de quarantaine à la base militaire de Paragon.

Son petit ami Elliott Love reste à l’installation de quarantaine, où les deux ont été emmenés après avoir été arrêtés à l’aéroport.

Il devra attendre au moins six jours et fournir deux tests négatifs avant d’être autorisé à partir.

On a dit que Zara sanglotait et était bouleversée alors qu’elle attendait les résultats de son test à la base.

Une source a déclaré au Sun: « Ils faisaient les cent pas à l’intérieur du périmètre.

« Zara passait la plupart de son temps à pleurer et était très affligée. »

Zara et Elliott, 30 ans, ont été arrêtés pour tenter de quitter la nation insulaire, où ils avaient voyagé avec l’intention de sonner le nouvel an.

Le couple aurait quitté leur station balnéaire de 300 £ par nuit sur la plage de Sugar Bay pour rentrer chez eux après le résultat du test.

Ils ont été détenus à la sécurité de l’aéroport, soupçonnés d’avoir enfreint la réglementation stricte sur les coronavirus.

Zara et Elliott pourraient faire face à une amende de 18 000 £ chacun et jusqu’à un an de prison.







Le médecin-chef de l’île, le Dr Kenneth George, a révélé qu’il y avait eu des violations des règles de Covid-19.

Il a déclaré au journal: «Il y a trois touristes qui présentent un intérêt particulier.

« Deux sont en quarantaine et un en garde à vue. Deux ont été appréhendés à l’aéroport. Il s’agit d’une affaire policière et j’espère que les preuves appropriées seront présentées. »