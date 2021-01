Zara Holland évite une peine de prison après avoir violé la quarantaine COVID-19

Zara Holland, une ancienne reine britannique qui est apparue lors de la saison 2016 du Royaume-Uni Love Island, a présenté des excuses pour avoir violé les ordonnances de quarantaine à la Barbade.

Holland, 25 ans, restait avec son petit ami Elliott Love sur l’île de la Barbade où il a été testé pour le coronavirus, selon Le soleil. Lorsque ses résultats sont revenus positifs, ils auraient reçu des bracelets rouges et ont dit qu’ils devraient quitter leur hôtel et se rendre à la base militaire de Paragon, qui avait été transformée en centre de quarantaine COVID-19. Avant d’être pris en charge à leur hôtel, cependant, les deux hommes seraient partis pour l’aéroport et contourné les autorités.

Alors que la police de la Barbade n’a pas pu confirmer si Holland et Love avaient été arrêtés ou non, les forces de l’ordre ont dit à E! La nouvelle que Holland a été libérée de l’établissement médical pour retourner à son hôtel le 1er janvier. Love est actuellement résidente dans un établissement médical.