Zara Holland de Love Island a été autorisée à quitter la garde à vue à la Barbade, à la suite d’un deuxième test de coronavirus négatif.

La star de télé-réalité a été emmenée dans un établissement de quarantaine de la base militaire de Paragon avec son petit ami Elliott Love, après que les deux auraient tenté de fuir le pays après avoir reçu un test positif.

Zara, 25 ans, sanglotait et était bouleversée en attendant les résultats de son test à la base.

Une source a déclaré au Sun: « Ils faisaient les cent pas à l’intérieur du périmètre.

« Zara passait la plupart de son temps à pleurer et était très affligée. »







(Image: Instagram)



On ne sait pas où elle réside actuellement, tandis qu’Elliott restera dans le centre de quarantaine pendant six jours et jusqu’à ce qu’il reçoive deux résultats de test négatifs.

Zara et Elliott, 30 ans, auraient été arrêtés alors qu’ils tentaient de s’échapper de la nation insulaire, où ils avaient l’intention de sonner le Nouvel An.

Le couple aurait tenté de fuir leur station balnéaire de 300 £ par nuit sur la plage de Sugar Bay et de rentrer chez eux après le résultat du test.







(Image: zaraholland / Instagram)



Ils ont été détenus à la sécurité de l’aéroport, soupçonnés d’avoir enfreint la réglementation stricte sur les coronavirus.

Zara et Elliott pourraient faire face à une amende de 18 000 £ chacun et jusqu’à un an de prison.

Le médecin-chef de l’île, le Dr Kenneth George, a révélé qu’il y avait eu des violations des règles de Covid-19.

Il a déclaré au journal: «Il y a trois touristes qui présentent un intérêt particulier.

« Deux sont en quarantaine et un en garde à vue. Deux ont été appréhendés à l’aéroport. Il s’agit d’une affaire policière et j’espère que les preuves appropriées seront présentées. »