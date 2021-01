Zara Holland a rompu son silence en violant les lois de la Barbade sur les coronavirus par l’intermédiaire de son avocat.

La star de Love Island, 25 ans, a été surprise en train de fuir le pays avec son petit ami Elliot Love, qui avait été testé positif au coronavirus.

Elle a évité d’être emprisonnée mais a reçu une amende de 4 417 £ (12 000 dollars de la Barbade).

Zara a blâmé ses actions sur une « erreur insensée » et avait l’air soulagée quand on lui avait dit qu’elle n’irait pas en prison.

Mercredi, au tribunal de première instance du district ‘D’, Zara a plaidé coupable d’avoir quitté l’hôtel de Sugar Bay le 29 décembre alors qu’elle était en quarantaine.

Le juge en chef Ian Weekes l’a réprimandée pour avoir enfreint les règles strictes du pays qui ont empêché l’île de vacances d’être envahie par le virus.







(Image: MEGA)







(Image: zaraholland / Instagram)



« Nous ne pouvons pas tolérer que vous ayez violé le protocole de quarantaine », a-t-il déclaré. « On vous avait dit de rester à votre hôtel et vous auriez dû le faire. »

Son avocat, Andrew Pilgrim, a imputé son «échec» à une «erreur insensée», déclarant au tribunal qu’elle avait eu deux tests négatifs et qu’elle était devenue extrêmement nerveuse à propos d’elle et du statut de Love à la Barbade, c’est pourquoi elle a décidé d’essayer de quitter l’île.

Love avait déjà été testé positif pour Covid lorsque la paire avait acheté des vols de retour vers le Royaume-Uni.

Il a déclaré au tribunal que Zara était impliquée dans de nombreuses œuvres caritatives au Royaume-Uni, notamment en aidant les enfants atteints de cancer et en aidant également au transport des personnes dans le besoin.

Pilgrim a déclaré qu’elle avait le plus grand respect pour le peuple de la Barbade et qu’elle passait ses vacances sur l’île deux fois par an au cours des six dernières années.







(Image: MEGA)



Zara a gardé le silence en quittant le tribunal mais s’est tenue à côté de M. Pilgrim en disant: «Nous avons accepté la décision du tribunal.

« Mlle Hollande veut exprimer ses sincères excuses à toute la nation de la Barbade. Pour le moment, nous n’avons aucun autre commentaire. »

L’ancienne Miss Grande-Bretagne, de North Ferriby, East Yorkshire, aurait pu être emprisonnée jusqu’à un an de prison et se voir infliger une amende de 18 000 £.

Elle a comparu devant M. Weekes, qui est généralement connu pour sa position ferme contre les briseurs de règle de Covid.

La semaine dernière seulement, il a emprisonné un autre touriste pendant six mois pour avoir enfreint les règlements de quarantaine.







(Image: PA)



Son petit ami est toujours confiné à la base militaire Paragon de l’île, qui a été transformée en centre de quarantaine pour coronavirus.

Ce n’est que lorsqu’il aura été testé négatif qu’il sera interrogé par la police et apprendra son sort.

Il a été testé positif pour Covid après son arrivée sur l’île dimanche dernier et le couple a reçu des bracelets rouges et a dit de rester dans leur chambre à Sugar Bay à 300 £ la nuit jusqu’à ce qu’ils soient emmenés dans un centre de quarantaine au nord de l’île .

Au lieu de cela, ils auraient réservé un vol British Airways pour le Royaume-Uni rempli de vacanciers britanniques, coupé leurs bracelets et pris un taxi pour l’aéroport où, selon une source locale, leurs noms ont soulevé des drapeaux rouges auprès des responsables de l’aéroport. en raison de leur court délai d’exécution dans le pays.







(Image: zaraholland / Instagram)



Ils ont été arrêtés par la police à l’aéroport international Grantley Adams de la Barbade alors qu’ils se dirigeaient vers les départs après que des caméras de surveillance ont capturé le couple entrant dans les toilettes publiques et en sortant avec des vêtements différents.

Après que sa prétendue violation des règles ait fait la une des journaux, Zara a présenté des excuses à Barbados Today pour ses actions en disant: « Je tiens à m’excuser auprès de tout le pays de la Barbade pour ce qui a été un énorme mélange et malentendu. »

Elle a ajouté: «Je travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités locales pour rectifier tout problème de ma part et je publierai une mise à jour et une déclaration complète qui, à mon avis, est la seule bonne chose à faire au gouvernement et aux citoyens de la Barbade.

« Je suis un hôte de cette île charmante depuis plus de 20 ans et je ne ferais jamais rien pour mettre en péril une nation entière que je n’ai qu’aimée et que je respecte et qui m’a traité comme une famille. »