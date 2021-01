Zara Holland de Love Island aurait été arrêtée avec son petit ami Elliott Love pour avoir tenté de fuir la Barbade.

On prétend que le couple a tenté de prendre un vol de retour au Royaume-Uni pour éviter le temps dans l’installation de quarantaine de la base militaire de Paragon après qu’Elliott ait été testé positif pour Covid-19.

Les tourtereaux prévoyaient de sonner le nouvel an à la Barbade.

Maintenant, il est rapporté qu’ils ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir enfreint la réglementation sur les coronavirus.

Le couple aurait tenté de fuir leur station balnéaire de 300 £ par nuit sur la plage de Sugar Bay après qu’Elliott ait été testé positif au coronavirus, selon The Sun.

On raconte qu’ils ont été détenus dans un quartier Covid de l’hôpital St Lucy, dans le nord de la Barbade, après que la police soit arrivée sur les lieux.

Le médecin-chef de l’île, le Dr Kenneth George, a révélé qu’il y avait eu des violations des règles de Covid-19.

Il a déclaré au journal: «Il y a trois touristes qui présentent un intérêt particulier. Deux sont en quarantaine et un en garde à vue. Deux ont été appréhendés à l’aéroport. Il s’agit d’une affaire policière et j’espère que les preuves appropriées seront présentées. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et du Bien-être du pays a ajouté: «Nous avons eu plusieurs plaintes vérifiées de violations des protocoles Covid-19 concernant des visiteurs en quarantaine.

«La police a retenu pour interrogatoire au moins trois touristes en relation avec des infractions présumées. Ces règles et réglementations ont été mises en place pour protéger les travailleurs du secteur hôtelier et du reste du pays.

«Nous prendrons des mesures fermes contre toute personne qui enfreindrait les protocoles.»