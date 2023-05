Sara Ali Khan et Vicky Kaushal sont sur leurs gardes pour promouvoir leur prochain film Zara Hatke Zara Bachke. Le film réalisé par Laxman Utekar sortira le 2 juin 2023. Sara Ali Khan et Vicky Kaushal sont en tournée dans le pays et ont créé le buzz pour leur film. Récemment, ils se sont rendus au Rajasthan et ont réussi à captiver les fans. Maintenant, une vidéo de Sara Ali Khan a fait son chemin sur Internet dans laquelle on pouvait la voir faire un tour en voiture après les promotions.

La vidéo de conduite automobile de Sara Ali Khan devient virale

Sara Ali Khan a toujours été la célébrité la plus décontractée depuis ses débuts. Chaque fois qu’elle est à des événements, elle aime s’amuser. Eh bien, l’auto-ride est amusant, n’est-ce pas ? Ainsi, lorsque Sara Ali Khan est sortie de l’événement, sa voiture n’est pas venue. Elle a vu une voiture qui attendait et elle a rapidement sauté dedans. En riant, elle a dit : « Arey gaadi nahi aayi » et a demandé au conducteur de se déplacer. Il y a une autre vidéo de Sara Ali Khan dans laquelle elle rit beaucoup alors que son amie a oublié de payer de l’argent au conducteur de la voiture.

Alors que la vidéo devenait virale, les trolls étant des trolls l’appelaient un coup publicitaire. Certains des trolls ont dit que Sara Ali Khan exagérait. Mais beaucoup de ses fans sont venus à sa défense et ont dit qu’ils aimaient sa simplicité. Un commentaire disait: « Thik salut la publicité ho ya kuch … Elle est gentille et se comporte si bien … Personnellement, j’aime sa simplicité. » Un autre commentaire disait : « Har bar exagère nahi hoti bahut bar sach bhi hota hai… elle a l’air douce par nature. »

Découvrez la vidéo de Sara Ali Khan ci-dessous :

En parlant de Zara Hatke Zara Bachke, la bande-annonce et les chansons ont déjà intéressé les fans. La chimie de Sara Ali Khan et Vicky Kaushal a laissé les fans désespérés de regarder le film dans les salles. L’histoire parle d’un marié qui veut ensuite demander le divorce. Cela semble être un drame tranche de vie avec beaucoup de comédie. Sara Ali Khan a récemment fait la une des journaux alors que les informations selon lesquelles elle aurait été encordée pour un film d’Akshay Kumar sont devenues virales.