Zara Hatke Zara Bachke Review: Vicky Kaushal séduit en tant que garçon amoureux; Sara Ali Khan excelle ; fans amoureux de leur chimie dans ce drame familial comique

Zara Hatke Zara Bachke est sortie en salles aujourd’hui, et Vicky Kaushal et Sara Ali Khan gagnent les cœurs avec leur chimie crépitante en tant que Kappu et Soumya. Les fans sont gaga de leur performance et saluent les deux acteurs de ce drame comique familial. Les fans de Vicky et Sara ont atteint les théâtres pour regarder le premier spectacle du premier jour et appellent le film un artiste familial. Les fans de Vicky étaient sûrs de le voir comme un garçon amoureux après URI, ce qui a fait de lui l’affiche nationale, mais il excellait dans son rôle, et personne n’aurait pu faire mieux que lui Kappu. Les fans féminines du garçon star sont totalement séduites par son image de garçon amoureux.

Alors que Sara Ali Khan l’a cloué comme Soumya dans cette comédie familiale, et ils appellent la fille une interprète vedette, dans l’ensemble, Vicky et Sara sont des wasools paisa totaux à Zara Hatke Zara Bachke.

Jetez un œil aux critiques des fans des deux stars pour Zara Hatke et Zara Bachke.

#ZaraHatkeZaraBachke est un artiste de la famille Hatke. J'ai vraiment apprécié le contenu et la façon dont le réalisateur Laxman Utekar l'a raconté, ce qui vous fait rire tout au long de la durée avec un message pertinent dans la seconde moitié. #VickyKaushal excelle dans la comédie, #SaraAliKhan

#ZaraHatkeZaraBachKeRevue : #ZaraHatkeZaraBachKe est à propos de Jusqu'où vous pouvez aller pour acheter une maison – Expliqué de manière pragmatique et divertissante … Les deux @vickykaushal09 & #SaraAliKhan sont impressionnants et donnent le meilleur d'eux-mêmes, en particulier dans les parties comiques… Verdict : Regardable…

Et si vous voulez bien rire en famille et assister à l’alchimie crépitante entre deux acteurs, Zara Hatke Zara Bachke est votre film. Profitez-en en famille, car cela en vaut vraiment la peine.