Zara Hatke Zara Bachke : le réalisateur révèle pourquoi il n’a pas fait appel à Katrina Kaif face à Vicky Kaushal ; dit, ‘laga nahi ki voh ek…’

Zara Hatke Zara Bachke est en route. Mettant en vedette Vicky Kaushal et Sara Ali Khan en tant que couple marié, le film réalisé par Laxman Utekar va bientôt sortir. Les stars sont sur leurs orteils pour promouvoir le film. De l’IIFA 2023 à la finale de l’IPL 2023, Sara Ali Khan et Vicky Kaushal font partout des promotions. Il y a suffisamment de buzz autour du film pour que les fans soient curieux à ce sujet. Certains se sont également demandé comment cela se serait passé si Katrina Kaif avait été jumelé en face de Vicky Kaushal dans celui-ci car il s’agit d’un couple marié. Le réalisateur Laxman Utekar a la réponse.

Pourquoi pas Katrina Kaif en Zara Hatke Zara Bachke ?

Dans une interview avec Peeping Moon, Laxman Utekar a été interrogé à ce sujet et il a plaisanté en disant qu’il ne pouvait travailler avec elle que si Katrina Kaif pouvait comprendre sa langue. Il a même demandé si Katrina Kaif pouvait ressembler à une héroïne de petite ville. Parlant des raisons pour lesquelles Katrina Kaif n’est pas la solution idéale pour Zara Hatke Zara Bachke, il a déclaré que sa personnalité et son auro ne correspondent pas au caractère de quelqu’un qui est une belle-fille de la classe moyenne. Il a été cité en disant: « Je ne les ferais pas monter à bord cette fois parce que Zara Hatke Zara Bachke est dans un espace différent et je ressens Katrina ka joh aura hai et personnalité hai, mujhe personnellement laga nahi ki voh ek famille commune de la classe moyenne ki bahu lag sakti hai. Agar future mein aisa kuch banega joh unko suit karega toh kyun nahi (L’aura et la personnalité de Katrina, je ne pensais personnellement pas qu’elle pouvait ressembler à une belle-fille de la famille commune de la classe moyenne. » Il a également ajouté que si dans le futur il y a un script qui va bien avec la personnalité de Katrina Kaif alors pourquoi pas !

Tout savoir sur Zara Hatke Zara Bachke

Zara Hatke Zara Bachke de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan sort le 2 juin 2023. Le film met également en vedette Inaamulhaq, Rakesh Bedi et bien d’autres dans des rôles clés. Les chansons et la bande-annonce du film ont déjà intrigué les fans. C’est dans l’espace comédie-romance qui divertira les fans. C’est un artiste familial et, espérons-le, il réussira bien au box-office. Doigts croisés.